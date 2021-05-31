Росіяни оголосили, що "зняли водну блокаду" Криму

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що проблему водопостачання у тимчасово окупованому Криму нібито вирішили. Мовляв, цьому посприяло облаштування тимчасового водопроводу.

Що кажуть росіяни про проблему води у Криму

Російський міністр розповів, що у Криму облаштували тимчасовий водопровід протяжність 32 кілометри. Це, мовляв, вирішує проблему півострова до завершення будівництва магістрального водопроводу.

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Шойгу похвалився, що російські військові створили гідротехнічний комплекс на ріці Бельбез за 115 днів. Так, мовляв, вирішували проблему з дефіцитом води у Севастополі.

До речі, раніше окупаційна влада Криму заявила про початок робіт з пошуку прісної води під дном Азовського моря. Наразі окупанти не впевнені, чи є там вода.

забезпечувала півострів прісною водою на 88%.

Вода у Криму: що відомо про проблему

Окупанти поповнюють запаси води в Криму з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Екологи стверджують, що це призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму стала критичною. Все через невелику кількість опадів і малосніжну зиму.

Спершу воду для населення подавали за графіком. Однак 19 квітня окупанти взагалі зупинили подачу гарячої води, аби зберегти запаси для туристів, які приїдуть у курортний сезон.

Згодом графік подачі води у Ялті скасували, однак відразу повідомили, що це – тимчасове рішення.

Україна стверджує, що постачатиме воду на півострів виключно після його деокупації.

Відповідальною за проблему води у Криму є країна-окупант, тобто Росія. До 2014 році Україна

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