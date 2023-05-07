Сирський у зоні бойових дій заявив, що Росія перегруповує війська: про що це свідчить

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 6 травня знову побував у зоні бойових дій на Сході. Сирський зустрівся з командирами бойових частин та розповів про ситуацію на Сході.

Олександр Сирський та командири обговорили заходи для кращої оборони Бахмута й завдання максимального ураження вагнерівцям. На місці було ухвалено необхідні оперативні рішення.

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Сирський обговорив оборону Бахмута

Командувач Східного угруповання військ заявив, що ситуація на східному фронті напружена, але контрольована.

Він розповів, що росіяни останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії,

– сказав Сирський.

Він також наголосив, що завдяки активним діям наших бійців противнику не вдається досягти поставлених цілей.

Сирський пояснив, що не всі питання можна обговорити віддалено й спілкування наживо з командирами дало змогу детально розібратись у ситуації та спланувати майбутні дії.

З нагоди Дня піхоти Сирський відзначив державними та відомчими нагородами, а також вручив цінні подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе у боях.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку