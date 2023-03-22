Росіяни погрожують атакувати "Кинджалами": по всій Україні лунала повітряна тривога

Терор українців росіянами не знає кінця. По всій території України лунала повітряна тривога. Причиною цього став зліт ракетоносія "Кинджалів".

Сирени по Україні почали вити близько 09:10. За наявними даними, причиною всеукраїнської повітряної тривоги став зліт російського винищувача МіГ-31К на території Білорусі. Це означало, що ворог міг запустити гіперзвукову ракету "Кинджал". На щастя, минулося без ракетних ударів цього разу.

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Хронологія повітряної тривоги

З аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу, повідомили у моніторинговому каналі "Беларускі Гаюн".Стало відомо про те, що з аеродрому "Мачулищі" злетів винищувач МіГ-31К. Він, власне, і є ракетоносієм "Кинджалів". І в будь-який момент може випустити цю аеробалістичну ракету, коли перебуває у повітрі.У моніторинговому каналі Monitor нагадали, що "Кинджал" – гіперзвукова ракета, яку наявні в Україні сили ППО збити не можуть. Саме тому й лунає повітряна тривога по всій території нашої держави.Спочатку сирени пролунали у Сумській, Харківській і Вінницькій областях.Сирени вили вже для мешканців Києва та Київської області.Карта повітряних тривог "почервоніла" повністю. Відтак, не залишилося жодного куточка, якому б не загрожувала ракета "Кинджал", яку ворог може запустити з території Білорусі."Беларускі Гаюн" повідомив про те, що МіГ-31К пішов на посадку.Оголосили про відбій повітряної тривоги у Києві. Карта України продовжила "зеленіти". Будьте обережними, покидаючи укриття.

Нагадуємо, що 9 березня росіяни здійснили масовану ракетну атаку. Під час неї ворог уперше від початку повномасштабного вторгнення використав відразу 6 ракет "Кинджал". З одного боку це означає, що ракетний голод у ворога колосальний. З іншого – небезпека для українців зростає. А все тому, що ці ракети ми ще не скоро матимемо чим збивати.

Коли Patriot будуть в Україні

Зауважимо, що збивати ракети "Кинджал" можна буде з допомогою систем Patriot. Напередодні стало відомо, коли їх нарешті доставлять до нашої держави.

Журналіст Остап Яриш, посилаючись на представника Міноборони США, повідомив, що найближчими днями український екіпаж закінчить тренування з Patriot у Сполучених Штатах.

Після цього Patriot вирушать до Європи. Там навчання завершуватиметься разом з іншими розрахунками ППО. Це означає, що перші установки Patriot в Україні з'являться найближчими тижнями, наголосив представник Міноборони.