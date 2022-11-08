Росіяни формують угрупування з білорусами: чи несе це загрозу для України

В Генштабі заявили, що в Білорусі спільно з Росією триває формування угруповування військ. Але для України ризик прориву кордону з Півночі поки що не підвищується.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Втім, ця ситуація може стати загрозливою, якщо чисельність військовослужбовців значно збільшиться. На сьогоднішній день офіційно кількість російських військових становить до 5 тисяч.

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Він зазначив, що українська розвідка оцінює перспективу створення угруповування на середину зими – в січні – лютому.

Загрозу вона буде складати, якщо її чисельність сягне від 50 тисяч військовослужбовців і більше,

– вважає Жданов.

Тоді це справді може стати для нас проблемою – в плані загрози спроби повторного вторгнення з території Білорусі в Україну.

За словами експерта, росіяни зараз займаються питаннями підготовки матеріальної бази для розташування і приймання решти військовослужбовців і техніки.

"Як кажуть в армії, це робоча команда, яка готує наметове містечко, польові табори, паркову зону і решту матеріальних заходів", – зазначив Олег Жданов.

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