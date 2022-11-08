Росіяни формують угрупування з білорусами: чи несе це загрозу для України
В Генштабі заявили, що в Білорусі спільно з Росією триває формування угруповування військ. Але для України ризик прориву кордону з Півночі поки що не підвищується.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Втім, ця ситуація може стати загрозливою, якщо чисельність військовослужбовців значно збільшиться. На сьогоднішній день офіційно кількість російських військових становить до 5 тисяч.
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Він зазначив, що українська розвідка оцінює перспективу створення угруповування на середину зими – в січні – лютому.
Загрозу вона буде складати, якщо її чисельність сягне від 50 тисяч військовослужбовців і більше,
– вважає Жданов.
Тоді це справді може стати для нас проблемою – в плані загрози спроби повторного вторгнення з території Білорусі в Україну.
За словами експерта, росіяни зараз займаються питаннями підготовки матеріальної бази для розташування і приймання решти військовослужбовців і техніки.
"Як кажуть в армії, це робоча команда, яка готує наметове містечко, польові табори, паркову зону і решту матеріальних заходів", – зазначив Олег Жданов.
Яку загрозу несе для України формування угрупування росіян у Білорусі: дивіться відео
Ситуація на кордоні Білорусі: важливе
- На полігонах в Білорусі з’явилось кілька наметових містечок, в яких живуть російські військовослужбовці. Загалом окупанти розташували 150 наметів і біля них близько 200 одиниці військової техніки.
- У Генштабі заявили, що на тлі спільного розгортання військ Росії та Білорусі, посилюється загроза наступу в України зі сторони Білорусі. Але для формування ударного угрупування і його підготовки потрібно 2-3 місяці.
- Мобілізовані росіяни, яких перекинули до Білорусі, цькують білоруських військових. Також серед військовослужбовців поширюється спалах різноманітних захворювань.