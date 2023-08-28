Росіяни вдарили "Калібрами" по олійниці на Полтавщині: зросла кількість загиблих
Джерело:Ігор Клименко
Окупанти вдарили ракетами по олійному заводу на Полтавщині – наразі відомо про 3 загиблих. Рятувальники досі працюють на місці трагедії.
Все, що відомо про нічну ракетну атаку окупантів на Полтавську область – передає 24 Канал.
Дивіться також Окупанти дві ночі поспіль запускають по Україні обмаль ракет: Ігнат пояснив, про що це свідчить
Внаслідок атаки є загиблі та поранені
28 серпня росіяни атакували олійний завод, що розташований у селищі Гоголеве, Миргородського району Полтавської області. Ракетний удар викликав загоряння. Відомо, що в той час на олійниці перебували люди – вони працювали в нічну зміну.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на олійницю на Полтавщині загинуло 3 працівники підприємства. П'ятеро осіб отримали травми різних ступенів тяжкості. Також відомо про одного безвісти зниклого. Всі постраждалі працювали на олійному заводі.
Росіяни завдали удару по олійниці / Ігор Клименко
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що внаслідок удару повністю зруйновано виробничий цех.
Велика втрата для всіх нас. Співчуваємо рідним та близьким загиблих. Ворог обов'язково буде покараний,
– написав Лунін.
Відомо, що пожежу вдалося ліквідувати. Наразі правоохоронці документують наслідки катастрофи.
Обстріл України 28 серпня: що відомо
- Близько 4 години ранку з'явилася інформація про пуски ракет "Калібр" з Чорного моря. Ворог запустив 4 крилаті ракети з фрегата, який перебував в акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також відомо про пуски ракет Х-59 з окупованої частини Херсонщини.
- Росіяни намагалися обманути ППО блуканням ракет, з намаганням обійти маршрути й можливі їхні місця ураження. Росія знову запускала хибні цілі і їх було стільки ж, скільки й справжніх ракет.
- Окрім Полтави, росіяни обстріляли також Кривий Ріг – спочатку в місті повідомляли про роботу ППО, а згодом стало відомо про влучання. Удар пошкодив дачні будинки, а ще 5 – понищені. Загиблих немає.