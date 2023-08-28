Росіяни вдарили "Калібрами" по олійниці на Полтавщині: зросла кількість загиблих

Окупанти вдарили ракетами по олійному заводу на Полтавщині – наразі відомо про 3 загиблих. Рятувальники досі працюють на місці трагедії.

Все, що відомо про нічну ракетну атаку окупантів на Полтавську область – передає 24 Канал.

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Внаслідок атаки є загиблі та поранені

28 серпня росіяни атакували олійний завод, що розташований у селищі Гоголеве, Миргородського району Полтавської області. Ракетний удар викликав загоряння. Відомо, що в той час на олійниці перебували люди – вони працювали в нічну зміну.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на олійницю на Полтавщині загинуло 3 працівники підприємства. П'ятеро осіб отримали травми різних ступенів тяжкості. Також відомо про одного безвісти зниклого. Всі постраждалі працювали на олійному заводі.

Росіяни завдали удару по олійниці / Ігор Клименко

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що внаслідок удару повністю зруйновано виробничий цех.

Велика втрата для всіх нас. Співчуваємо рідним та близьким загиблих. Ворог обов'язково буде покараний,

– написав Лунін.

Відомо, що пожежу вдалося ліквідувати. Наразі правоохоронці документують наслідки катастрофи.

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