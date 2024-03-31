Росіяни вдарили по тому ж критичному об'єкту на Львівщині, що і раніше: є загиблий

Під час атаки на Львівську область ворог повторно поцілив ракетою по енергетичному об'єкту, по якому вже завдавав ударів під час попередніх обстрілів. На жаль, загинула людина.

Під час повітряної тривоги 31 березня у Львівській області лунали вибухи. Очільник ОВА регіону Максим Козицький повідомив, що ворог втретє атакував енергооб'єкт, по якому вже цілив раніше.

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Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури

За словами Козицького, під час повітряної тривоги ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня.

Внаслідок обстрілу зруйнована адмінбудівля, там була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її.

Є загиблий: під завалами ще можуть бути люди

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина. Наразі рятувальники розбирають завали на місці влучання.

Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди,

– написав Козицький.

Що відомо про масовану атаку Росія 31 березня

Спершу, у ніч проти 31 березня, росіяни запустили 11 ударних "Шахедів" по Україні. Більша частина дронів атакувала південні регіони, зокрема енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Уламки дрона впали на енергетичний об'єкт на Одещині, там почалась пожежа. Внаслідок замикання без світла декілька населених пунктів.

Крім цього, росіяни випустили по Херсонській області дві ракети – балістичну "Іскандер-М" з території Криму та керовану авіаційну Х-59 із тимчасово окупованої території Запоріжжя. На щастя, обидві ракети цілей не досягли й впали на відкритій місцевості.

Вже на світанку противник здійснив запуски 14 крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Вони також були спрямовані на енергетичну інфраструктуру нашої держави, однак вже на Заході країни.

Окрім пошкоджень енергетичної інфраструктури у Львівській області, на Рівненщині уламки повітряної цілі пошкодили електроопору. На місці вже працюють представники відповідних служб.

Загалом під час комбінованої атаки сили ППО знищили 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 "Шахедів".