Евакуйовував тварин із міста: внаслідок удару по Вовчанську поранення зазнав волонтер

У неділю, 9 червня, росіяни знову били по Харківській області. Під ворожим обстрілом, на жаль, опинився Вовчанськ.

Внаслідок чергового злочину росіян постраждав чоловік. Він евакуйовував тварин з міста, яке російські загарбники регулярно обстрілюють з різного типу озброєння.

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Внаслідок обстрілу постраждав волонтер

Повідомляється, що за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни з боку окупантів.

Як вдалося з'ясувати слідчим, 9 червня, під час обстрілу окупаційною армією міста Вовчанськ Харківської області, на жаль, постраждав 41-річний волонтер, який евакуйовував тварин з міста.

За даними прокуратури, у пораненого виявили вибухову травму. Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими загарбниками.

Що наразі відбувається у Харківській області

Запеклі бої за Вовчанськ не припиняються. Українські військові контролюють більшу частину міста. Хоч росіяни намагаються прориватися малими групами, однак ЗСУ стримують навалу ворога.

Президент України Володимир Зеленський увечері 8 червня заявив, що Росії не вдалося реалізувати Харківську операцію так, як планувалося. Українські військові стримують ворога, не даючи йому просунутися далі.

Крім того, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зауважив, що провал російського наступу на півночі Харківщини вплинув й на інші плани ворога по лінії фронту. Хоч Юсов не вдавався в деталі, однак з контексту зрозуміло, що окупанти зазнали невдачі не лише на Харківській ділянці фронту.

Також бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського здійснили блискавичну контратаку у Вовчанську. Їм вдалося взяти у полон групу російських штурмовиків, зокрема, і командира.

Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського розповів, що на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля біля Глибокого та Липців. Він намагається просуватися в бік цих населених пунктів.

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