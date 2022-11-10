Росіяни, ймовірно, йдуть з Херсона: як це вплине на інші ділянки фронту
Російські війська, судячи з останніх новин, відходять з Херсону. Якщо окупантам вдасться врятувати свої сили на Херсонщині, вони спробують перекинути їх на інші напрямки.
Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Найближчі напрямки, які можуть бути посилені окупантами, – Запоріжжя та Схід – в районі Бахмуту і Соледару.
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Він зауважив, що такий сценарій можливий, але все залежить від того:
- В якій кількості, з яким озброєнням і в якому стані вони зможуть відійти.
- Такі підрозділи на 20 – 30% втратили боєздатність, вони вимотані в активних бойових діях. Відповідно їх треба перегрупувати та доукомплектувати мобілізованими. Тому досить швидко їх перекинути не вдасться.
Я не вірю, що ці війська якийсь напрямок з російського боку зараз зможуть посилити. Потрібен час для їх і доукомплектування,
– вважає аналітик.
Фактор деморалізації
Мусієнко вважає, що відхід росіян з Херсону стане фактором деморалізації для решти російських військових, що знаходяться на території України. Тому Кадиров і Пригожин вже намагаються виправдати дії окупантів в Херсоні. Мовляв, треба підтримати Суровікіна, відхід з Херсонщини – правильний.
"Станом на сьогодні українські війська змогли відвоювати щонайменше 50% з того, що російські війська окупували. Тенденції зберігаються – ЗСУ і надалі продовжать звільняти території. Це не може не впливати на стан речей, який є", – зазначив експерт.
Він вважає, що на тлі усього, що відбувається, більшість російських військових, керівників різних напрямків, командуючих на різних ділянках звинувачують у невдачах, що це вони провалили. І це додатково додає певної деморалізації.
Контраст між пропагандою та реальністю
За словами аналітика, в серпні – вересні окупантам, що знаходились на Херсонщині, розповідали, що вони мають наступати на Кривій ріг, Миколаїв і далі на Одесу. А зараз відбувається зовсім протилежний рух. Так само було і на Харківщині, де їм говорили, що вони відстоять Лиман за будь-яку ціну. Але так не сталося.
Олександр Мусієнко продовжує, що виходячи з цього, можуть бути дві тенденції. Когось з російських військових це може сильно озлобити, і вони будуть говорити, що потрібно посилити наступальні дії. Для більшості останні події стануть деморалізаційний чинником.
Контраст між тим, що говорить російська пропаганда і тим, що відбувається насправді, досить великий, і звичайно це теж впливає як деморалізаційний фактор,
– зазначив співрозмовник.
Окупаційні війська деморалізовані: дивіться відео
Ситуація в Херсоні: останні новини
- Генштаб повідомляє, що на Херсонщині росіяни припиняють так звану евакуацію населення – через небажання місцевих жителів покидати домівки. У Херсоні окупаційна влада не видає заробітну платню та соціальні виплати.
- Виведення російських військ з західного берега Дніпра може виявитися пасткою – так вважає українська влада. Також вона радить ставитись до таких повідомлень з недовірою.
- Окупанти підірвали ключові мости на правобережній частині Херсонської області та вишки мобільного зв'язку. Також у кількох населених пунктах зникли ганчірки – прапори країни-агресора.