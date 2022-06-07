Росіяни відвели сили не тільки з Мелітопольського району, – Старух назвав ще один напрямок
Росіяни покинули свої блокпости, які були розташовані на території Мелітопольського району у Запорізькій області. Місцева влада вважає, що окупанти просто бояться наступу ЗСУ. Але стало відомо, що Росія вивела свої війська ще з одного району.
Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону. Він підтвердив інформацію, що росіяни відійшли від блокпостів у області.
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Росіяни відвели сили на двох напрямках на Запоріжжі
Олександр Старух каже, що окупанти відвели війська не тільки з Мелітопольського району. Вони також забрали частину військової сили у Василівському районі.
Разом з тим, Василівка, Дніпрорудне та Енергодар серйозно укріплені. Але з блокпостів росіян чомусь вивели. Можливо, в них ротація. Переміщення відбулося в напрямку Херсона,
– каже голова Запорізької ОВА.
Напередодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що контрнаступ ЗСУ на деяких напрямках проходить дуже вдало. Ворог не просто зазнає втрат, а панічно втікає.
"Три дні тому з всіх блокпостів на території Мелітопольського району росіяни поїхали. Втекли, завдяки ЗСУ. І навіть з території Василівки вони перемістилися до Зеленого Гаю через страх наступу наших військових", - пояснив він.
Яка ситуація в Запоріжжі: останні новини
- Росіяни тимчасово окупували частину Запорізької області. Там вони залякують представників місцевої влади та знущаються з мирних жителів. Є випадки як примусової, так і добровільної колаборації.
- Крім того, загарбники регулярно обстрілюють населені пункти. Так, 5 червня вони вдарили по Оріхову та Гуляйполю. Гатили з реактивних систем залпового вогню. Загинула літня жінка. Пошкоджень зазнали 5 будинків та квартира.
- Окупанти стверджують про нібито відключення українських мобільних операторів на Запоріжжі. Їх мета позбавити громадян можливості отримувати правдиву інформацію.
- До активних обстрілів окупанти вдаються, тому що не мають сил для наступу. Тим часом українські захисники просуваються на Запоріжжі. Росіяни 3 червня спробували зупинити їх, але відступили.
- У межах робочої поїздки Володимир Зеленський відвідав українських захисників у Запорізькій області. Він ознайомився з ситуацією в регіоні, а також поспілкувався з воїнами, нагородив їх та вручив цінні подарунки.
До слова, у Генштабі ЗСУ розповіли, що станом протягом минулої доби, 6 червня, на Запорізькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Проте обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Богоявленка, Володимирівка, Малинівка та Щербаки.
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