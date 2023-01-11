Тиск потужний: як росіяни тероризують українців на окупованій Херсонщині

На окупованих територіях росіяни зазвичай вдаються до своєї улюбленої тактики – залякування та тероризування місцевого населення. Зараз на лівобережній частині Херсонщині люди відчувають дуже потужний тиск окупантів.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Проте росіяни розуміють, що українці на цих окупованих територіях живуть єдиною надією на звільнення. І деокупація Херсону і правобережної Херсонщини – це чергове піднесення для них.

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Єдине, що можуть росіяни – залякувати

За його словами, до якого б тиску не вдавалися окупанти – заборони гривні, обшуків, виявлення тих, хто не хоче отримувати російський паспорт чи не отримує російську допомогу, вишукування людей призовного віку з метою заставити їх вступати до лав окупаційної поліції.

Попри все це росіяни нічого не можуть зробити,

– вважає депутат.

Він зазначив, що окупанти навіть не можуть заборонити гривню, хоча анонсували це з 1 січня. Сьогодні росіяни розуміють, що й тут у них все провалюється й почали робити чергові рейди з залякуванням.

"Це єдине, що вони можуть робити – залякувати. Ходять підприємствами, погрожують, що будуть відбирати товар, власність, майно", – наголосив він.

Хлань зауважив, що окупанти навіть зробили якусь інвентаризацію, і тепер погрожують, що ті, хто не перереєструє власність за російським законодавством, у них ця власність буде вилучена.

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Херсонців не зламати

"Це вже не перші погрози, проте херсонців не зламати. На лівобережжі люди живуть єдиною надією на звільнення. Як це було на правому березі. І хоча багато хто втрачав надію, але все ж таки ми побачили, що це можливо", – підкреслив він.

На його думку, так само буде і з лівобережною частиною Херсонщини.

"Окупанти, навіть обшукуючи людей, це розуміють, бо кажуть їм: ви всі тут "почекуни" – чекаєте на визволення. Люди дійсно чекають на нього і навіть це не приховують", – зазначив Сергій Хлань.

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