Росіяни збирають свій ракетний металобрухт по всіх болотах, – Братчук

Росіяни шукають по всіх своїх болотах старі ракети радянського зразка. Високоточні у них закінчуються.

З обстрілами стало дещо тихіше, зазначив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Загалом день в Одесі пройшов відносно спокійно, однак були сигнали повітряної тривоги.

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На жаль, вони (обстріли – 24 канал) ще не пропали і не пропадуть. Але те, що росіяни шукають старі радянські ракети – це правда,

– розповів Братчук.

Він додав, що половина з цих ракет до Україні і не долетить. Вони розірвуться в повітрі або взагалі не долетять. Все тому, що високоточної зброї в окупантів виявилось не так багато, як вони вихвалялись.

Високоточні ракети справді закінчуються

Розвідка Великої Британії теж зазначила, що запаси високоточних боєприпасів у Росії, ймовірно, значно вичерпались. Агресор не очікував, що війна триватиме так довго, тому далі може використовувати радянські ракети.

Ба більше, росіяни вже застосовують старі ракети Х-22. Однак це несе й більшу загрозу для українців, тому що такі ракети можуть "промахувати". Є загроза "прильотів" у житлові квартали, тому людям наполегливо рекомендують не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

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