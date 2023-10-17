"Бермудський трикутник" ширшає: у росіян суттєві проблеми на Запорізькому напрямку

Родичі росіян, які пішли воювати в Україну, жаліються, що не можуть їх знайти під Роботиним. Там створився так званий "бермудський трикутник", де постійно зникають окупанти.

Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів 24 Каналу, що ворог зазнає великих втрат на Запорізькому напрямку, і їхня кількість буде тільки збільшуватись.

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Постійно підвозять живу силу

За останні три доби ворог намагався три рази відбивати свої позиції в районі Роботиного, контратакував, але нічого йому не вдається зробити. Та не вдасться.

До того ж цей "бермудський трикутник" трохи ширшає – зараз він охоплює Роботине, Вербове та Новопрокопівку. Крім того, на деяких ділянках фронту він доходить до Токмака,

– наголосив Кирильчук.

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Окупанти постійно підвозять туди живу силу. А щоб підтримати їхній "моральний дух", привозять священника, який має пояснити, для чого російські загарбники воюють в Україні.

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Однак приховати той факт, що окупанти продовжують зникати на цій ділянці фронту, неможливо. І їхні родичі цілком ймовірно вже ніколи не дізнаються, що з ними насправді сталося.

"Як справедливо зазначив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, "Путін хотів демотивувати український народ, а демотивував власну армію". І на практиці це відбувається на Запорізькому напрямку", – підкреслив депутат Запорізької міської ради.

Більше про втрати ворога

Лише за минулу добу було ліквідовано 860 окупантів. А втрати ворога в живій силі з початку війни складають 288 630 бійців.

Крім того, в Генштабі повідомили, українські сили завдали 15 ударів авіацією по місцях скупчення живої сили, озброєння та військової техніки окупантів. Також відбулось влучання у ЗРК ворога і було ліквідовано ворожий гелікоптер Мі-8.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було знищено у загарбників: танків – 4 965, бойових броньованих машин – 9 385, артилерійських систем – 6 910, РСЗВ – 814, засобів ППО – 547, літаків – 318, гелікоптерів – 317, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 280, крилатих ракет – 1 531, кораблів / катерів – 20, автомобільної техніки та автоцистерн – 9 271 тощо.