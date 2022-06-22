Росіяни знову відкрили вогонь по Сумщині

22 червня 2022 , 09:25

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телеграм Дмитра Живицького

Російські окупанти вночі проти 22 червня вели вогонь по Сумській області. Зранку ворожі обстріли продовжились.

Під удар потрапили Есманська та Новослобідська громади. Загалом зафіксували 20 "приходів".

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Жертв та руйнувань попередньо немає,
– розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Чиновник також уточнив, що внаслідок вчорашніх обстрілів Краснопільської громади поранень зазнали 6 місцевих мешканців.

Останні новини про обстріли Сумщини

20 червня окупанти 28 разів обстріляли Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади з реактивної та ствольної артилерії. Після 18:30 росіяни зі своєї території здійснили 23 мінометні постріли по Білопільській громаді. Згодом вони почали гатити по Великописарівській та Зноб-Новгородській громадах. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто з місцевих мешканців не загинув та не постраждав.

Увечері 17 червня у Краснопільській громаді зафіксували 80 "приходів" з реактивних систем залпового вогню "Град". Невеликих ушкоджень зазнало одне з підприємств сільськогосподарського напряму.

Зверніть увагу! З 20 червня у Сумській області скоротили тривалість комендантської години. Раніше люди не могли виходити з дому у межах 21:00 – 05:00. Тепер же комендантська година діятиме з 23:00 до 04:00. 

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Яка ситуація на фронті

До теми дивіться відео про те, що росіяни майже щодня обстрілюють кордон з Чернігівською областю:

 

Автор: Софія Мінджоса