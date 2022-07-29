росіяни зосередяться на захопленні Бахмута, але, ймовірно, не зможуть взяти місто, – ISW
Джерело:ISW
російські окупанти зосередяться на захопленні Бахмута. У американському Інституті вивчення війни пояснили, що окупанти вже менше наматимуться взяти Сіверськ.
Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Напередодні 28 липня окупанти 4 рази вдарили по Бахмуту касетними боєприпасами.
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росіяни спробують захопити Бахмут
В американський Інститут дослідження війни пояснили, що російські загарбники намагалися досягти конкретних успіхів навколо Сіверська і не робили підтверджених дій у напрямку міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня.
"Так, російське командування, швидше за все, спробує зберегти темп навколо Бахмута, можливо, за рахунок тиску на Сіверск", – повідомили в Інституті вивчення війни.
Там також додали, що росіяни провели обмежені наземні атаки на:
- північний захід від Слов'янська;
- північний схід та південний захід від Бахмута.
Ба більше, окупанти можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки, а та створювати умови, щоб відновити наступальні дії в напрямку Харкова.
Останні новини з Бахмута
- росіяни 28 липня 4 рази атакували Бахмут касетними боєприпасами.
- На жаль, вороги пошкодили щонайменше у 12 житлових будинків.
- Внаслідок атаки ворога 3 людей загинуло, ще 3 поранені.
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