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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Росіянин 9 років проживав в Україні з протермінованим паспортом: деталі

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Ілюстрація
Ілюстрація / Фото з вільних джерел

У вівторок, 20 березня, за інформацією оперативних підрозділів Південного регіонального управління, у селі Лиманське Ренійського району, що на Одещині, правоохоронці виявили іноземця з паспортом, термін дії якого закінчився у 2009 році.

Прикордонники проводили профілактичні заходи "Мігрант", які направлені на протидію порушень правил перебування іноземців на території України, передає Держприкордонслужба.

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"Ним виявився 55-річний громадянин Російської Федерації. Чоловік, без поважної на те причини, не звернувся до відповідних дипустанов для заміни паспортного документа", – йдеться у повідомленні.

Громадянина РФ притягнули до адміністративної відповідальності.

З початку проведення заходів "Мігрант" прикордонники виявили 11 іноземців, які порушили правила перебування на території України. Серед них є 2 громадянина Російської Федерації, 7 громадян Республіки Молдова, громадянин Республіки Білорусь та громадянин Узбекистану.

Усіх притягнуто до адміністративної відповідальності. Трьох іноземців примусово повернули до їхніх країн.

До слова, російських дипломатів висилають через отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Росії Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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