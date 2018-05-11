Росіянка Самойлова знову поїде на Євробачення

Юлія Самойлова, яка представляла Росію на Євробаченні-2018 хоче їхати підкорювати Євробачення і наступного року, незважаючи на те, що цьогоріч навіть не потрапила до фіналу.

Про своє бажання спробувати свої сили на конкурсі в наступному році співачка розповіла в інтерв'ю виданню "Московский комсомолец".

Читайте також: Андрій Данилко назвав своїх фаворитів Євробачення-2018



Юля Самойлова

Співачка зізналася, що її мрія не зовсім здійснилася, так як вона розраховувала хоча б на вихід у фінал.

"Жах-жах? Для мене так, чесно кажучи. Особисто для мене не вийти в фінал - це не дуже радісний результат. Прямо розчарування, стрьомно якось дуже", – сказала Самойлова.

Росіянка вважає результати півфіналу несправедливими:

"Ну, вважаю, що в фінал ми вже точно могли пройти. А вже яке там буде місце, я про це не думала. Якщо брати знову участь в Євробаченні, то треба це зробити настільки гідно, щоб не тільки пройти у фінал, але і зайняти високу позицію. Для мене і місце і результат мають значення, – додала співачка.

Відзначимо, що Юлія Самойлова, яка виступала у другому півфіналі Євробачення-2018, заспівала слабо. Дівчина не завжди потрапляла в ноти і навіть забула слова.

Після провалу в Лісабоні її співвітчизники розкритикували співачку в мережі.

Нагадаємо, що в минулому році Самойлова повинна була представляти Росію на Євробаченні в Києві, але їй було заборонено в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму. Їй запропонували дистанційний виступ, але Росія відмовилася.

Дивіться виступ Юлії Самойлової з піснею I won't Break у другому півфіналі Євробачення-2018: відео