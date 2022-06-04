У Росії чоловік підпалив будівлю Росгвардії: епічне відео пожежі

У Росії знову щось загорілось. Цього разу житель Хабаровського краю підпалив місцеве відділення Росгвардії.

Підпалили будівлю у Комсомольську-на-Амурі. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Підпалив каністру біля дверей

Росіянин спробував зайти з пластиковою каністрою, де була горюча рідина, до будівлі на Піонерській вулиці. На жаль, двері виявилися зачиненими. Тоді він вдався до хитрощів: поставив каністру біля дверей і підпалив її. На ганку спалахнула пожежа.

Силовики швидко затримали чоловіка та привезли до слідчих. Палієм виявився 50-річний Володимир Золотарьов.

До слова, у російських телеграм-каналах опублікували відео займання. На ньому видно, що пожежа була немаленька.

Пожежі у Росії

На території держави-агресорки не стихають масштабні пожежі. Найперше горять військкомати. Їх від початку повномасштабної війни спалахнуло щонайменше 12.

Однак пожежі виникають й на інших об'єктах. Наприклад, величезний сміттєвий полігон у Якутську наприкінці травня горів кілька днів. Із вогнем не могли справитись, тож він охопив аж 11 тисяч квадратів.

Також в Алтайському краї запалали ліси. Густий дим охопив величезну територію.

25 травня з'явилася інформація про пожежу у Москві. Там спалахнув храм Петра та Павла – чорний дим та вогонь зафіксували на тлі куполів. Російські ЗМІ написали, що вогонь охопив хрестильню при храмі. У столиці держави-агресорки горів і великий бізнес-центр DM-Tower. Загорітися могли будівельні матеріали, що були на даху.

3 червня загорівся московський бізнес-центр "Гранд Сетунь плаза". Люди, які зібралися під будівлею, розповіли, що чули крики про допомогу. Телеграм-канали писали, що всередині залишилися заблоковані вогнем люди. Однак, за офіційними даними, постраждалих та жертв не було.

21 травня пожежа спалахнула на території Центрального аерогідродинамічного інституту в Підмосков'ї. Загорілася трансформаторна підстанція.

21 травня пожежа спалахнула на території Центрального аерогідродинамічного інституту в Підмосков'ї. Загорілася трансформаторна підстанція. У Тюмені 4 червня загорілася будівля на території автобази обласної думи. Вона розташована в самому центрі міста.

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