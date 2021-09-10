У Росії комуністи несподівано виступили за повернення Криму Україні

Ідеї Кримської платформи сподобалися навіть деяким російськими політиками. Зокрема, депутат Саратовської обласної думи від Комуністичної партії Микола Бондаренко підтримав повернення Криму Україні.

Про це російський політик, який має понад 1,6 мільйона підписників в ютубі, відкрито заявив в ефірі.

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Російський комуніст за повернення Криму Україні

За словами Бондаренка, потрібно провести повторний референдум у Криму, адже він сумнівається щодо реальних даних 2014 року. Депутат від Комуністичної партії досі вважає кримчан жителями України.

Як ще один аргумент на користь повернення Криму Україні політик з Саратова навів бажання самих росіян: більшість шкодує про окупацію півострова, адже це не принесло нічого, окрім санкцій.

Ви розумієте, що більш ніж 90% жителів нашої країни взагалі не відпочивають у Криму. У них немає поняття відпустки. Але як людина, що виступає за справжнє народовладдя, вважаю, що це питання (щодо Криму – 24 канал) повинні вирішувати на референдумі,

– сказав він.

Бондаренко переконаний, що "приналежність Криму слід визначати загальним голосуванням".

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