Лунають скарги: полковник армії Британії відповів, за яких обставин можуть скинути Путіна
Російські еліти починають сміливіше висловлювати своє незадоволення Владіміром Путіним. Дійшло до того, що його критикують вже на російському державному телебаченні, звинувачуючи для фінансування війни гроші забирають насамперед у бідних росіян. Це є позитивним чинником.
Таку думку висловив 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зазначивши, що росіяни поступово усвідомлюють, які наслідки має війна, розв'язана Кремлем в Україні. До слова, в Росії влада заклала в бюджет на 2025 рік на пропаганду рекордну суму – 137,2 мільярда рублів.
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Це добре
Російська громадськість, на думку полковника у відставці, починає поступово розуміти, що відбувається в Україні і що сотні російських солдатів були вбиті під час війни.
В певному сенсі це добре. Це факт, що 40%російської економіки витрачається на оборону. Водночас Росія настільки корумпована, що імовірно принаймні половина цих грошей йде не на фінансування виробництва танків, бомб та куль, а в кишені російських корумпованих лідерів,
– припустив він.
На російському державному телебаченні, як зазначив Геміш де Бреттон-Гордон, лунають коментарі та скарги щодо того, як Путін керує справами.
Тому це хороший показник того, що насправді люди втрачають віру в Путіна, починаючи серйозно сумніватися, що він задумав,
– наголосив полковник армії Великої Британії у відставці.
Він провів паралелі із сьогоднішнім станом речей Росії у війні в Україні та з російським вторгненням в Афганістан у 1980-х роках. Сьогодні, на його думку, багато чого у сьогоднішній війні відбувається за схожою схемою.
Сподіваюсь, це розвиватиметься далі і змусить Кремль вивести свої війська з України, щоб можна було якнайшвидше припинити вогонь та провести мирні переговори, які напевно хочуть у світі всі,
– підкреслив Геміш де Бреттон-Гордон.
Зазначимо, що колишній очільник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав відзначив, що в Росії відсутні найменші прояви демократії. Відповідно жодні зміни в країні-агресорці неможливі. І в такій ситуації "кожен наступний лідер шукатиме щось, що було б більш жорстоким і руйнівним".