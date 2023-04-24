Будуть одягати у ватники: які проблеми має Росія з людськими ресурсами та забезпеченням

Росії не вистачає людського ресурсу на фронті. Про це свідчить неспроможність ворога просунутися далі, ніж 30 кілометрів на східному плацдармі. Ба більше – окупанти лише відновлюють втрати, а не посилюють свої підрозділи.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він назвав ймовірну причину такого стану речей.

Дивіться також Російська армія перебуває у стані занепаду: скільки часу вона продовжуватиме війну – аналіз CSIS

"Ресурсу (росіянам – 24 Канал) не вистачає, бо вони б уже досягли тієї стратегічної мети, яку вони ставили. Це ліквідація української державності і повернення усієї України у геополітичне лоно нового московського імперіалізму", – сказав спікер.

Відновлення втрат

За словами військового експерта, окупанти можуть ставити до бою своє військо в межах 20 тисяч особового складу на місяць. Приблизно стільки ж людського ресурсу в зазначений період ліквідовують українські оборонці.

"Вони (росіяни – 24 Канал) не можуть вийти на показники, що дозволяють пройти східний плацдарм. Ресурс у них є, він великий і цього не можна відкидати. Але він почав буксувати. Щоб посилювати свої підрозділи, їм треба виходити на 25 – 30 тисяч на місяць. Але це не одноденне завдання", – відзначив Черник.

Петро Черник про стан російської армії: дивитись відео

Не готові до війни

Росіяни виявилися не готовими до війни. Військовий експерт наголосив, що вони дійсно планували захопити Україну максимум за тиждень. Тому наразі мають проблеми навіть з обмундируванням.

16 центрів підготовки наразі розгорнуто, але їх недостатньо. Минулого року була інформація, що до 1,5 мільйона комплектів одягу щезло на складах. А хтось з їхніх депутатів сказав, що "пора одягати у ватники". Щодо організації логістики теж проблеми наростають від дня до дня,

– повідомив Черник.

Утім, він підкреслив, що поки зарано радіти.

"Не будемо піднімати емоційну планку, що все в них рухнуло. Процес катастрофи почався, але ця агонія може тривати доволі довго", – припустив експерт.

Стан російської армії: останнє