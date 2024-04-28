У Росії невідомі спалили вщент 2 тепловози: розвідка показала момент знищення техніки
Джерело:Головне управління розвідки
Українська розвідка показала відео, на якому видно, як в Росії горить тепловоз. За даними ГУР, на ворожій території днями невідомі спалили два тепловози в Оренбурзі та Владикавказі.
Розвідники розповіли, що подібні ситуації у росіян трапились з різницею у два дні. До речі, 27 квітня наші розвідники повідомили, що знищили російську радіолокаційну станцію "Подльот", тож росіяни менше битимуть з С-300.
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Що кажуть у ГУР про російські тепловози, які вже не допоможуть ворогам
В Головному управлінні розвідки повідомили, що в Росії згоріли два тепловози. Зокрема:
- 28 квітня 2024 року в Оренбурзі невідомі вщент спалили магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М";
- 26 квітня 2024 року у місті Владикавказ пожежа знищила тепловоз "ЧМЕ-3".
Ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора,
– пояснили розвідники.
Як згорів один з російських тепловозів: дивіться відео
Коротко про втрати росіян
- В ГУР розповіли, що наші воєнні розвідники помітили та атакували апаратну зв'язку та новітню радіолокаційну станцію ворога "Рєпєйнік". До речі, переносну РЛС "Рєпєйнік" вороги почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість орієнтовно 10 мільйонів рублів, або 100 тисяч доларів.
- Тривожно окупантами було вночі проти 28 квітня у Брянській, Курській, Бєлгородській та Калузькій областях. Зокрема, там лунала "бавовна" через атаку дронами.
- РосЗМІ навіть визнали, що через падіння двох безпілотників вибухнула цистерна з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів.
- До речі, українська розвідка пояснювала, що значна частина "бавовни" в Росії – це результат дій російських громадян, які готові боротись з внутрішньою окупацією, тобто кривавим режимом Путіна. Детальніше читайте тут.