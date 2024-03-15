Вже зовсім скоро: нардеп відповів, коли в Росії розпочнеться збройне повстання

Днями російські добровольці влаштували рейд на територію Росії, аби розібратися з "терористичною організацією, яка захопила владу". Принаймні зараз, так звана путінська "опозиція" та "ліберали" не виявляють бажання допомогти бійцям. Однак ситуація може змінитися.

Путінський режим у Росії триває вже понад 20 років. Втім це зовсім не свідчить про те, що його складно повалити. Про це 24 Каналу розповів Олег Дунда – народний депутат, Слуга народу. За його словами, зараз Росія дуже крихка і незабаром там можуть початися дуже цікаві події.

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"Чекаємо літа"

Очікувано, навіть після смерті Олексія Навального, росіяни не вчинили бунту. Окрім масового зібрання людей під час похорону політика, подальших дій від російського суспільства не було. При цьому з початком рейду російських добровольців усе може заграти новими фарбами.

У Росії було два підходи до повалення режиму: перший уособлював Навальний – він був для України був злочинним. Тому що фактично наявність Навального на теренах Росії створювала такий собі міф для Заходу, що нібито існує якийсь мирний шлях мирного повалення чинного режиму. Інший підхід – це шлях Пригожина, якому мало чого бракувало, щоб повалити режим,

– зазначив Олег Дунда.

Під час бунту Євгєнія Пригожина 23 червня 2023 року понад 80 голів суб'єктів так званої Російської Федерації не випустили ані пари з уст – лише спостерігали, чим же усе завершиться. Фактично у такий спосіб вони показали, що шлях збройного повстання є справді дієвим.

"Навальний загинув, тому для тих, хто вірив у мирний протест, стало зрозуміло, що це шлях в один кінець – до страти. Після загибелі Навального немає жодної людини, яка могла б уособити цей мирний протест, навіть його прибічники. Тепер є єдиний варіант повалення режиму – збройний протест", – наголосив нардеп.

На думку Дунди, для того, щоб розпочати цей процес зовсім не потрібна велика кількість людей – близько сотні людей по всій Росії з сучасною зброєю, зокрема дронами.

Наскільки я знаю, вже є люди, які готові протягом трьох місяців розпочати збройний протест. Почнеться така хвиля по всіх регіонах Росії – страти представників путінської системи. Росія не є монолітна, вона крихка і влада не може контролювати цю систему. Всі орієнтуються на того, хто сильний. Якщо опозиція "показує зуби" – вона сильна, відповідно її треба підтримувати,

– зауважив Дунда.

Нардеп наголосив, що це відбудеться вже цього року – влітку.

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