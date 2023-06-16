Загроза існує: чому Росії вигідне розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі

Алєксандр Лукашенко заявив, що буцімто почалося переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі. Самопроголошений президент начебто особисто вимагав цього в Росії і фантазує, що буде керувати нею. Довіряти його заявам не варто. Утім, є одна загроза.

Про це 24 Каналу заявила опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна. Вона пояснила чому Росії вигідне переміщення ядерної зброї на території Білорусі.

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"Лукашенко плутається у свідченнях: чи буде він керувати російськими ракетами чи ні, чи прибули вони на місце чи ні. Вірити йому неможливо", – відзначила журналістка.

Ймовірна небезпека

Поки Лукашенко мріє, як буде керувати тактичною ядерною зброєю, в Росії це спростовують. Більш за все самопроголошений білоруський президент і справді не матиме до неї жодного стосунку, припустила Радіна. Утім, розміщення зброї на території Білорусі становитиме загрозу Україні та країнам-сусідам НАТО.

Те, що Путін може віддати наказ про застосування цієї ядерної зброї, я не сумніваюся. Власне, з цією метою вона і розміщується на території нашої країни. Можна говорити, що це ядерний шантаж, але загроза насправді існує,

– припустила опозиційна журналістка.

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Вона нагадала також припущення одного американського експерта. Він ще задовго до сьогоднішніх подій прогнозував розміщення ядерки на території Білорусі і вважав, що Путіну це необхідно для нанесення удару по території України або одній з країн-членів НАТО.

"Таким чином можливий удар-відповідь прийдеться по території Білорусі, а не Росії. І в цьому є певна логіка. Розуміючи наскільки безумний Путін та Лукашенко, не виключені такі сценарії. Сам же диктатор, коли каже, що буде керувати цими ракетами, – набиває собі ціну. Його вкрай дратує, що увесь світ розуміє: він маріонетка Кремля і нічим уже не управляє навіть у Білорусі. Тому він хоче надати собі суб'єктності і тому звучать ці погрози", – пояснила Наталія Радіна.

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