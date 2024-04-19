За 300 кілометрів від кордону: Буданов назвав зброю, з якої збили російський Ту-22М3

Вранці 19 квітня захисники вперше збили ворожий літак стратегічної авіації. Кирило Буданов розповів, яке саме озброєння використали для збиття російської "тушки".

За словами очільника ГУР, бомбардувальник окупантів був збитий за допомогою ще радянської зброї.

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"Приземлили" зі старої ЗРК

Вранці 19 квітня окупанти вкотре масовано атакували Україну. Пуски ракет ворог здійснював, зокрема з літаків Ту-22МЗ. Саме під час повернення на аеродром цей бомбардувальник був уражений.

Відомо, що літак дотягнув до Ставропольського району. А там біля хутора Богомолов він упав.

У Міноборони Росії визнали падіння бомбардувальника. Там підтвердили загибель одного пілота. Ще двоє вижили, а одного не змогли знайти.

Водночас росіяни пояснили аварію "технічною несправністю". Тим часом українська розвідка визнала, що це була її спільна з Повітряними силами спецоперація.

Буданов розказав, що "полювання" на "тушку" тривало тиждень. Захисники у "засідці" чекали, допоки ворожий літак вийде на потрібний рубіж.

"Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", – наголосив розвідник. Очільник ГУР уточнив, що бомбардувальник знищили на відстані 308 кілометрів від кордону із зенітно-ракетної установки С-200. Буданов додав, що цю ще радянську ЗРК "зробили з нуля зі старих складових і дещо модернізували".

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