За 300 кілометрів від кордону: Буданов назвав зброю, з якої збили російський Ту-22М3
Джерело:The War Zone
Вранці 19 квітня захисники вперше збили ворожий літак стратегічної авіації. Кирило Буданов розповів, яке саме озброєння використали для збиття російської "тушки".
За словами очільника ГУР, бомбардувальник окупантів був збитий за допомогою ще радянської зброї.
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"Приземлили" зі старої ЗРК
Вранці 19 квітня окупанти вкотре масовано атакували Україну. Пуски ракет ворог здійснював, зокрема з літаків Ту-22МЗ. Саме під час повернення на аеродром цей бомбардувальник був уражений.
Відомо, що літак дотягнув до Ставропольського району. А там біля хутора Богомолов він упав.
У Міноборони Росії визнали падіння бомбардувальника. Там підтвердили загибель одного пілота. Ще двоє вижили, а одного не змогли знайти.
Водночас росіяни пояснили аварію "технічною несправністю". Тим часом українська розвідка визнала, що це була її спільна з Повітряними силами спецоперація.
Буданов розказав, що "полювання" на "тушку" тривало тиждень. Захисники у "засідці" чекали, допоки ворожий літак вийде на потрібний рубіж.
"Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", – наголосив розвідник. Очільник ГУР уточнив, що бомбардувальник знищили на відстані 308 кілометрів від кордону із зенітно-ракетної установки С-200. Буданов додав, що цю ще радянську ЗРК "зробили з нуля зі старих складових і дещо модернізували".
Україна удосконалила ЗРК С-200: що відомо
- ЗРК С-200 – це радянська розробка 1960-их років. Вона мала кілька модернізацій, а згодом у Росії її зняли з озброєння.
- Україна офіційно зняла з озброєння ЗРК С-200 в жовтні 2013 року.
- У 2018 році ЗРК повернули до військ зі складів, на бойове чергування заступили перші три комплекси.
- Українські фахівці змогли стару зброю перетворити на сучасний засіб ураження. Модернізували також і ракети до них – 5В28.
- Перші С-200 – це ППО середнього радіусу дії, які могли працювати в радіусі в 160 кілометрів. Нині Ту-22М3 було збито на відстані в 300 кілометрів. С-200 – це перевізний комплекс "земля – повітря".
- Влітку 2023 року з С-200 українці обстрілювали Керченський міст, авіабазу окупантів "Морозовськ" у Ростовській області, Таганрозі та Калузькій області.
- Вони переробили ракети 5В28 з засобів ППО на снаряди класу "земля – земля" та змусили їх летіти по балістичній траєкторії.
- У 2024 році С-200 збили літаки А-50У – 14 січня та 23 лютого.