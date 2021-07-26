У Росії заблокували сайт Навального та його соратників
Джерело:телеграм команди Навального
Роскомнагляд заблокував сайт російського опозиціонера Олексія Навального, а також кількох його соратників. При спробі зайти на сторінки з території Росії з'являється повідомлення про блокування.
Доступ до сайту Навального обмежили на підставі запиту прокуратури. Відповідно до місцевого законодавства, сторінки заблокували через заклики до заворушень, поширення фейкової інформації та матеріалів міжнародних організацій, які є небажаними в Росії.
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Які ще сайти заблокували
Роскомнагляд заблокував сайт Фонду боротьби з корупцією, "Свободи Навальному", профспілки "Альянс врачей", 39 регіональних штабів опозиціонера та інші.
Також доступ обмежили до сайтів соратників Навального. Мовиться про Леоніда Волкова, Любов Соболь та Олега Степанова.
Варто зауважити, що з території України доступ до сайту Навального не заблокований.
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Навальний за ґратами: що варто знати
- Олексій Навальний після отруєння "Новачком" довго лікувався у Німеччині. Однак у січні 2021 року він вирішив повернутися у Росію.
- Одразу після прибуття опозиціонера затримали в аеропорту. Згодом його засудили до понад 3 років ув'язнення. З урахуванням перебування під домашнім арештом, Навальний має перебувати в колонії 2 роки й 8 місяців.
- Володимир Путін вважає, що Навальний усе робив для того, щоб його затримали й потім відправили за ґрати. Він також натякнув, що саме викривальні матеріали опозиціонера вплинули на арешт.
- Навальний розповів про обшуки у виправній колонії. За словами опозиціонера, його побачення з адвокатом неможливі без "повного обшуку, тобто з роздяганням догола".