У Росії заблокували сайт Навального та його соратників

Роскомнагляд заблокував сайт російського опозиціонера Олексія Навального, а також кількох його соратників. При спробі зайти на сторінки з території Росії з'являється повідомлення про блокування.

Доступ до сайту Навального обмежили на підставі запиту прокуратури. Відповідно до місцевого законодавства, сторінки заблокували через заклики до заворушень, поширення фейкової інформації та матеріалів міжнародних організацій, які є небажаними в Росії.

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Які ще сайти заблокували

Роскомнагляд заблокував сайт Фонду боротьби з корупцією, "Свободи Навальному", профспілки "Альянс врачей", 39 регіональних штабів опозиціонера та інші.

Також доступ обмежили до сайтів соратників Навального. Мовиться про Леоніда Волкова, Любов Соболь та Олега Степанова.

Варто зауважити, що з території України доступ до сайту Навального не заблокований.

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