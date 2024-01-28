"Там жила моя бабуся": ЗМІ пишуть, що після обстрілу Харкова у Росії застрелився інженер
У Росії застрелився інженер оборонного заводу "Алмаз-Антей". Це буцімто сталося після того, як у Харкові після ракетних ударів загинула бабуся росіянина.
Про це пишуть деякі російські ЗМІ та телеграм-канали. У мережі також публікують кадри передсмертної записки, у якій інженер пояснив свій крок, передає 24 Канал.
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Не зміг з цим жити
Як пишуть у мережі, інженер головного системного конструкторського бюро концерну ППО "Алмаз Антей" Антон Горобець вкоротив собі віку після того, як під час ракетних ударів у Харкові загину його бабуся. Чоловік у передсмертній записці стверджував, що саме він "доклав руку до ракети, яка прилетіла до Харкова".
Інженер також написав, що "не може з цим жити, те, що відбувається, – це жах і кошмар", а також він заявив, що "відмовляється у цьому брати участь".
Кілька днів тому ракета, до якої я доклав руку, прилетіла до Харкова, в будинок, де жила моя бабуся по маминій лінії, вона померла. Я не зміг з цим жити. Те, що зараз відбувається – жах і кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але і бабусю вже не повернеш. Вибачте мені, будь ласка, але я – так більше не можу,
– мовиться у записці.
Буцімто передсмертна записка інженера / Фото з росЗМІ
Російські телеграм-канали зазначають, що слідчий комітет вважає, що інженер не вкорочував собі віку, а це було вбивство. Нині на оборонному заводі нібито проводять перевірки, а також з'ясовують, з ким спілкувався покійний.
Росіянин буцімто вкоротив собі віку через смерть бабусі від російської ракети у Харкові / Фото з росЗМІ
Що відомо про завод "Амаз-Антей"
Смертельний обстріл Харкова 23 січня
- Російська армія 23 січня близько о 7-й ранку завдала ракетних ударів по Харкову. Ворог атакував балістичними ракетами цивільну інфраструктуру – багатоповерхівки у Київському та Салтівському районах.
- Унаслідок ворожих ракетних ударів в одній з 5-поверхівок було повністю зруйновано під'їзд. Під завалами опинилися люди. Рятувальники понад добу розбирали завали та деблокували тіла загиблих.
- Загалом, унаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня загинуло 11 осіб, серед яких 2 чоловіків та 9 жінок. Серед загиблих також 8-річна дівчинка. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ці обстріли стали найтрагічнішими для міста за весь час війни.