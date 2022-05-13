З Росії завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські населені пункти. Вночі ворог двічі завдав ракетного удару по Очкіно, що у Сумській області.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Північ" 13 травня.

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О 00:05 ворог з території Росії завдав двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області,

– повідомили наші військові.

Українські військовослужбовці додали, що, згідно з попередніми даними, серед особового складу втрат немає. В ОК вказали, що наразі інформація уточнюється.

Росіяни завдали удару по прикордонному пункту / Фото з фейсбуку ОК "Північ"

Ворожа артилерія обстріляла Сумщину

У Держприкордонслужбі розповіли, що вранці 12 травня ворожа артилерія обстріляла Сумську область. Удару завдали з боку російського населеного пункту Тьоткіно.

Окупанти вели вогонь орієнтовно з САУ. ДПСУ України зазначає, що нараховано близько двох десятків пострілів. Снаряди розірвалися на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади.

Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, пошкоджені приватні помешкання.

Ситуація на у Сумській області: коротко

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