З Росії завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині
Джерело:ОК "Північ"
Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські населені пункти. Вночі ворог двічі завдав ракетного удару по Очкіно, що у Сумській області.
Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Північ" 13 травня.
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О 00:05 ворог з території Росії завдав двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області,
– повідомили наші військові.
Українські військовослужбовці додали, що, згідно з попередніми даними, серед особового складу втрат немає. В ОК вказали, що наразі інформація уточнюється.
Росіяни завдали удару по прикордонному пункту / Фото з фейсбуку ОК "Північ"
Ворожа артилерія обстріляла Сумщину
У Держприкордонслужбі розповіли, що вранці 12 травня ворожа артилерія обстріляла Сумську область. Удару завдали з боку російського населеного пункту Тьоткіно.
Окупанти вели вогонь орієнтовно з САУ. ДПСУ України зазначає, що нараховано близько двох десятків пострілів. Снаряди розірвалися на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади.
Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, пошкоджені приватні помешкання.Зверніть увагу! Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Ситуація на у Сумській області: коротко
- Окупанти 10 травня випустили дві ракети по Шосткинському районі.
- Ввечері 9 травня росіяни обстріляли Новослобідську та Ворожбянську громади. На щастя, мирні громадяни не постраждали.
- Дмитро Живицький підкреслив, що росіяни вже декілька днів атакують прикордоння Сумщини.
- Ворог 7 травня обстріляв території Миропільської та Хотинської громади.
- Збройні Сили України 5 травня збили крилату ракету над областю.
- Протягом 4 травня прикордонники зафіксували мінометні та гранатометні обстріли прикордонної території в межах Шосткинського району Сумщини.
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