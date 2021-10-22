У Росії знову відхрещуються від зустрічі "нормандської четвірки"

Володимир Путін заявив Ангелі Меркель й Еммануелю Макрону про те, що у Києві лунають неадекватні заклики. Мовиться про скликання нового саміту у "нормандському форматі".

Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Україна не виконує минулі домовленості.

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Путін проти скликання саміту

Лавров наголосив на тому, що Путіна переконували якнайшвидше провести саміт. Відбулось це під час телефонної розмови лідерів Росії, Німеччини та Франції.

Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся у грудні 2019 року в Парижі. Ще одну зустріч мали організувати 2020 року, проте завадила пандемія коронавірусу.

"Вони повністю нехтують резонні заперечення Володимира Путіна про те, що Україна ще не виконала рішення попереднього саміту", – відзначив міністр закордонних справ країни-агресорки.

Що саме заявляли в Україні? Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 жовтня 2021 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 жовтня 2021 року заявив , що Київ чекає сигналу з Москви для проведення зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки". Також він висловив думку, що зустріч президентів Росії й України могла б відбутися як у межах "нормандського формату", так і за його межами. За його словами, російські посадовці тільки коментують таку можливість, але не дають жодної відповіді.

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