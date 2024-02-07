Усе палало, – очевидці про страшні руйнування в Миколаєві після обстрілу

Російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Під ворожим ударом опинився, зокрема, Миколаїв.

По місту запустили безпілотники й ракети повітряного базування Х-22, сказав 24 Каналу кореспондент з Миколаєва Олександр Матюшенко. Є поранені й один загиблий.

До теми Утворилася величезна вирва: кадри наслідків атаки на Миколаїв

"О 6:30 дідусь збирався на роботу. Стояв одягався – і прилетіла ракета. Дідусь ударився головою об котел і впав у кому. <...> Загинув у реанімації", – розповів онук загиблого Нікіта.

О 9:14 міський голова повідомив про 12 постраждалих. Однак об 11:17 у ДСНС заявили про шістьох поранених.

Я спала, чую – приліт. Бігом лягла за ліжком, і на мене все посипалось. <...> Ми всі вискочили на город, а тут усе палало,

– поділилась постраждала Юлія.

Що відомо про руйнування

Унаслідок влучань по Миколаєву пошкоджено близько 100 житлових будинків, щонайменше п'ять – зруйновані вщент. Крім того, зафіксовані пошкодження на території інфраструктурного об'єкта, де спалахнула технічна споруда, але її вдалося вчасно загасити.

Раніше міський голова повідомив також про пошкодження газових і водопровідних мереж. Комунальники вже ліквідовують наслідки.

Масована атака 7 лютого: останні новини

Крім Миколаєва, під ворожим ударом також опинились Київ, Львів і Харків. Атака почалася з дронів уночі, а на ранок по Україні запустили також ракети.

Загалом Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. З них захисникам вдалося збити 44. До того ж не всі ворожі ракети змогли влучити в ціль.

Унаслідок російської атаки в кількох областях України виникли проблеми з енергопостачанням. Енергетики вже працюють над відновленням світла.