Росія змінила підходи: куди тепер б'є, щоб обійти українську ППО
У понеділок, 8 січня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Протиповітряна оборона зробила все можливе, але змогла збити лише 26 ворожих засобів з 59 запущених.
Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував 24 Каналу російську атаку 8 січня. За його словами, ворог змінив тактику ударів – почав бити по території, де близько до лінії фронту й бракує систем Patriot.
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"Ворог залучив увесь арсенал, щоб вдарити по населених пунктах, наближених або до російського кордону, або до окупованих територій. Ми бачимо, що велика кількість ударів – це Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпропетровщина, Харків, Харківщина", – пояснив Мусієнко.
Але, попри скромний коефіцієнт збиття, і в Росії ракет поменшало. Порівняно з атаками 29 грудня й 2 січня, 8 січня ворог запустив значно менше засобів повітряного нападу. Це може означати дві речі:
- у росіян виникли серйозні проблеми;
- вони вирішили розділити запас ракет на більшу кількість ударів.
Можливо, вони хочуть завдавати ударів частіше, але з меншою кількістю (засобів – 24 Канал), щоб склалось враження, що тепер так буде всю зиму,
– припустив військовий експерт.
Україна працює над посиленням ППО
Російська атака 8 січня підсвітила проблеми в українській ППО. Зокрема, бракує засобів, які ефективно боролись би з балістичними загрозами.
До слова, це питання буде пріоритетним на засіданні Комісії Україна – НАТО 10 січня.
Є розуміння того, що ворог продовжує завдавати удари і ми не можемо відбивати всі атаки так, як нам цього хотілось би,
– наголосив Мусієнко.
Українська ППО: останні новини
- Упродовж 2023 року захисники знищили 3800 ворожих засобів повітряного нападу. Зокрема, вдалося збити 15 аеробалістичних ракет "Кинджал".
- Дуже помічними в протидії балістиці стали комплекси Patriot. Однак у західних ЗМІ з'явились публікації про те, що можуть виникнути проблеми з постачанням ракет до цих систем ППО.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в Україні завжди дефіцит ракет, особливо після масованих атак. Тому Київ постійно звертається до партнерів щодо поповнення запасів.