Росіяни збили свій літак Су-35: льотчик-інструктор припустив, як це сталось

Російські окупанти збили власний літак Су-35 біля Маріуполя. У такий спосіб вони відмінусували вже п'ять своїх винищувачів.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що "дружній" вогонь для росіян не рідкість. До слова, 28 вересня окупанти збили свій Су-35 під Токмаком.

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"У них дуже великі проблеми з координацією дій авіації та протиповітряної оборони", – зазначив Світан.

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За його словами, загарбникам стало важче розпізнавати власну авіацію після операції української розвідки "Синиця". Як відомо, російський пілот Максим Кузьмінов 23 серпня перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 разом з цінним обладнанням – системою "свій – чужий".

– апаратно-програмний технічний комплекс для автоматичного розрізнення на полі бою своїх військ і озброєнь від ворожих. Розпізнавання відбувається шляхом обробки відбитих або випромінюваних від цілі радіолокаційних сигналів.

Льотчик-інструктор припустив, що українські спецслужби змогли перекодувати цю систему, унаслідок чого російська ППО сприймає свої літаки як чужі.

Ще одна можлива причина

З огляду на оприлюднені відео, російський літак збили із зенітно-ракетного комплексу С-300.

"Ця система доволі-таки стара. Вона добре збиває, але має проблеми з розпізнаванням – це неузгодженість старої радянської системи і нових літаків", – пояснив Світан.

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У Волгоградській області 12 вересня впав російський літак Су-24. Обидва члени екіпажу, які перебували на борту, загинули.

Крім військових, не щастить також цивільним літакам країни-агресорки. В авіакомпанії "Аерофлот" зламались одразу три повітряні судна.

До слова, росіяни намагаються замаскувати свою авіацію. На авіабазі "Енгельс" у Саратовській області вирішили просто намалювати літаки, але забули про тіні.

Один Су-35 коштує близько 100 мільйонів доларів. Тому п'ять збитих винищувачів становлять приблизнозбитку для Росії.