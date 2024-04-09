Зараз Росія може виготовляти лише 3 літаки: Черник сказав, які саме
Виробництво авіації в Росії суттєво здеградувало. Зараз вони можуть випускати лише 3 види літаків.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, прокоментувавши, інциденти, коли бомби незаплановано падають з російських літаків. Нещодавно ФАБ окупантів впав на магазин в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області.
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Виробництво авіації в Росії здеградувало
Як наголосив Черник, чим більше буде таких інцидентів – тим краще для України. Ця ситуація свідчить про те, що в Росії поступово деградує виробництво та обслуговування авіації.
Не таємниця, що авіаційний парк Росії, особливо у сфері виготовлення якісної нової техніки, все ж пішов на шлях деградації. Зараз вони можуть виробляти лише 3 авіаційні продукти. Це – Су-30, Су-34, Су-35,
– сказав Черник.
До прикладу, Росія отримала лише 6 нових Су-34 за 2023 рік. А Україна лише в лютому знищила більш ніж 10 одиниць таких літаків.
Су-57 випускають буквально поштучно. Корпорація "МіГ", яка випускала один з наймасовіших винищувачів МіГ-29, фактично деградувала до нуля. Є невеликі потужності для ремонту машин, які ще є в строю. Їх там доволі багато. А також виробляють ракети різного класу для авіації,
– підкреслив Черник.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 9 квітня Росія втратила понад 449 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7110 ворожих танків, 13620 бойових броньованих машин, 11386 артилерійських систем, 1039 РСЗВ, 753 засоби ППО тощо.
- Нещодавно у тимчасово окупованому Рубіжному також стався інцидент з бомбою. Там "позаштатно зійшла" авіаційна бомба, яка впала неподалік від залізничного вокзалу.
- В ГУР зауважили, що окупанти продовжують атаки на лінії фронту. Найближчі місяці на лінії зіткнення будуть непростими.