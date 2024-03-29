Проєктували цю машину для "судного дня": що відомо про рідкісну російську "Ладогу"

Українські військові поділилися відео, на якому видно, як оператори безпілотників ЗСУ знищили російську гусеничну бронемашину ВТС "Ладога" на базі Т-80У. Це настільки рідкісна і специфічна машина, що її поява на полі бою виглядала неймовірною.

"Ладогу" проєктували як машину командно-штабного рівня для "судного дня". Навіщо росіянам знадобилася на фронті рідкісна техніка, розроблена для ядерної війни, сказав 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Гострий дефіцит ББМ

Всього бронемашин "Ладога" було створено чотири одиниці. Відомо, що на початок російського повномасштабного вторгнення в Україну була боєздатна одна з цих машин. Малоймовірно, що українським військовим удалося вразити саме її. Адже боєздатна "Ладога" була музейним експонатом у виставковому центрі "Патріот" у Ростовській області.

Не виключено, що росіяни відновили ще одну з цих машин. Вони були зроблені на базі Т-80. Доволі непогана КШМ (командно-штабна машина), але цей проєкт був закритий,

– зазначив військово-політичний оглядач.

"Ладога" з'явилася на полі бою в Україні, бо зараз росіянам критично не вистачає бойових броньованих машин. У ворога гострий дефіцит саме з компонентою ББМ.

Дефіцит бронетранспортерів тільки зростає. Те, що ми побачили "Ладогу" ще один приклад того, що у росіян серйозні проблеми з компенсацією втрат у категорії ББМ,

– зауважив Коваленко.

Наприклад, під час наступальних дій на Авдіївку російська армія використовувала БТР-90 – рідкісний бронетранспортер, який проєктувався в минулому, як майбутня серійна броньована машина, але цей проєкт також був закритий. Всього таких БТР понад 10 одиниць.

Росіяни зробили ротний комплект БТР-90 й усі вони відрізнялися один від одного, тому що розробники намагалися зробити різні модифікації, щоб отримати бюджет на їх виробництво.

Втрати росіян

Зараз російський флот найбільше страждає за всю історію російсько-української війни. Кількість знищених та пошкоджених кораблів становить понад десяток.

Так, 23 березня українські військові завдали ударів по тимчасово окупованому Криму, уразивши чотири ворожі судна. Зокрема, три великі десантні кораблі – "Ямал", "Азов" та "Костянтин Ольшанський", а також один розвідувальний – "Іван Хурс".

До слова, ВДК "Костянтин Ольшанський" українцям удалося уразити ракетами "Нептун". Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.