Наш із Залужним офіс обстрілювала ворожа ДРГ, – Резніков

Росія намагалася атакувати приміщення Генштабу і Міноборони. Ексміністр оборони Олексій Резніков розповів, як працювалося військовим відомствам у перші дні повномасштабного вторгнення.

У перші місяці війні приміщення Міноборони і Генштабу на Повітрофлотському проспекті було порожнім, оскільки воно значилося першим номером у ворожому списку для завдання ракетного удару.

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До Залужного і Резнікова "проривалася" ворожа ДРГ

За словами ексміністра Резнікова, певний час після російського вторгнення він не міг працювати у власному кабінеті.

Ми тоді постійно бігли вперед, ніхто не сидів у своїх робочих кабінетах, тому що приміщення Міністерства оборони і Генерального штабу на Повітрофлотському проспекті, звісно, було одним із об'єктів завдання ракетного удару,

– заявив посадовець.

Також він пригадав ще один вражаючий момент. З першої ночі війни росіяни намагалися проникнути в будівлю Міноборони. Ба більше, ворожа ДРГ обстрілювала офіс Залужного і Резнікова.

Через це працівників оборонних відомств довелося розосередити: хтось працював з дому, а хтось – малими групами в інших приміщеннях.

Втім, за словами ексміністра, такі тимчасові незручності жодним чином не вплинули на якість та швидкість роботи структур.

Відставка Резнікова з посади міністра оборони