Наш із Залужним офіс обстрілювала ворожа ДРГ, – Резніков
Джерело:Укрінформ
Росія намагалася атакувати приміщення Генштабу і Міноборони. Ексміністр оборони Олексій Резніков розповів, як працювалося військовим відомствам у перші дні повномасштабного вторгнення.
У перші місяці війні приміщення Міноборони і Генштабу на Повітрофлотському проспекті було порожнім, оскільки воно значилося першим номером у ворожому списку для завдання ракетного удару.
Дивіться також Резніков назвав "найгострішу проблему", яку довелося вирішувати Міністерству оборони
До Залужного і Резнікова "проривалася" ворожа ДРГ
За словами ексміністра Резнікова, певний час після російського вторгнення він не міг працювати у власному кабінеті.
Ми тоді постійно бігли вперед, ніхто не сидів у своїх робочих кабінетах, тому що приміщення Міністерства оборони і Генерального штабу на Повітрофлотському проспекті, звісно, було одним із об'єктів завдання ракетного удару,
– заявив посадовець.
Також він пригадав ще один вражаючий момент. З першої ночі війни росіяни намагалися проникнути в будівлю Міноборони. Ба більше, ворожа ДРГ обстрілювала офіс Залужного і Резнікова.
Через це працівників оборонних відомств довелося розосередити: хтось працював з дому, а хтось – малими групами в інших приміщеннях.
Втім, за словами ексміністра, такі тимчасові незручності жодним чином не вплинули на якість та швидкість роботи структур.
Відставка Резнікова з посади міністра оборони
- 5 вересня нардепи підтримали відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Напередодні сам Резніков подав свою заяву на звільнення до Верховної Ради. Це сталося після того, як 3 вересня Зеленський заявив про намір змінити очільника Міноборони.
- Чутки про звільнення Резнікова ходили давно. Писали, зокрема, про те, що його хочуть перевести до Мінстратегпрому чи призначити послом у Велику Британію.
- Сам Резніков на будь-які запитання з приводу своєї можливої відставки казав, що останнє слово за президентом. Він згадував, як Зеленський особисто переконував його обійняти посаду міністра. Також чиновник зізнавався, що не проти повернення до цивільного життя після війни.
- Резніков пригадав, що за період його головування у Міноборони сталися значні зміни. Передусім, у структурі відомства. Він наголосив, що коли його призначили на посаду міністра, українська армія була повна радянщини, у відомстві царювала корупція, бюрократія і бардак.
- Також ексміністр вважає, що йому вдалося налагодити взаємодію між Міноборони і Генштабом. І в цьому, зокрема, допомогло те, що він ніколи не був військовим.