На це потрібні гроші, які точно вкрадуть: Росія не готова захищати небо від дронів

Майже кожного дня в Росії щось вибухає, і жителів цікавить лише одне: де їхня ППО. Однак країна-агресорка не готувалась до ударів по власній території, і тому її протиповітряна оборона не спроможна ефективно захищати небо.

Військовий експерт Сергій Грабський сказав 24 Каналу, що ситуація навряд чи зміниться на краще для росіян.

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"Російська протиповітряна оборона за своєю суттю досить архаїчна. Росія до такої війни не готувалась, і тому її ППО навіть не призначена для боротьби з такою загрозою, як дрони", – зазначив Грабський.

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За його словами, для протидії безпілотникам потрібно розгортати артилерійські та зенітно-кулеметні комплекси, патрулі. Однак на це потрібні гроші, які безумовно вкрадуть.

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Костянтина Огієнка та Дмитра Біляцького, які служили в ППО Москви, затримали за хабар, але це може бути формальною підставою. Їх могли зробити такими собі цапами-відбувайлами за постійні дронові атаки на столицю Росії.

Призначили їх винними. Потім достатньо подоять. І ці генерали відбудуться тихою відставкою, але позбудуться частини своїх статків. Хоча корупційні схеми не закінчаться на цих генералах,

– наголосив Грабський.

Тому наразі ситуація для жителів Росії досить загрозлива. У разі масованої атаки безпілотниками наслідки для країни-агресорки будуть катастрофічними.

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