Війна проти гендерно-нейтральних туалетів: губернатор Петербурга вигадав нову причину вторгнення
У Росії не перестають з'являтися нові теорії, чому ж вони розпочали війну в Україні. Цього разу губернатор Петербургу зазначив, що мотивацією для окупантів є боротьба проти міфічних туалетів для гендерно-нейтральних осіб.
Водночас де саме такі туалети розміщені певно достеменно не відомо – але якимось чином їх бачили. Російські військові віддано відстоюють право відсутність третього туалету у школах.
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Війна з вітряками чи з туалетами
Губернатор Петербурга після відвідин окупантів у госпіталі вирішив створити нову версію російського вторгнення в Україну. У своєму телеграм-каналі чиновник написав, що ті, "хто з автоматом пройшов українізовану версію Донбасу" розуміють, за що вони воюють. Виявилося – за відсутність третього туалету.
Цим хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох приміщень — для дівчаток та для хлопчиків, три приміщення — для дівчаток, хлопчиків та гендерно-нейтральних, не треба пояснювати, які цінності ми відстоюємо,
– написав російський губернатор.
Також губернатор пообіцяв привезти до шпиталю спортсменів-паралімпійців для того, щоб російські окупанти "могли обговорити з ними старт спортивної кар'єри".
Інші перли російської пропаганди
- Нещодавно ще один російський пропагандист вигадав свою версію війни в Україні. Цього разу противником Росії виступає не сама Україна – і навіть не НАТО. За словами пропагандиста, ворогом Росії є сама війна.
- Російські пропагандисти створили чергове відео з "найманцями". Цього разу вони вигадали історію про "польського військового, який вирішив заробити грошей". Однак почувши мову "іноземця" навіть самі росіяни почали знущатися з авторів і писали, що в таке повірить "хіба полоумний".
- Перед самим Новим роком Дмітрій Медвєдєв запропонував саджати українців за олів'є і оселедець під шубою. Тобто він представив свої правки до Кримінального Кодексу, за якими заборонено їсти салати та пити "російську" горілку.