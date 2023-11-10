Пропагандист розпатякав правду про діпфейк із Залужним: промовистий відеодоказ

Російська пропаганда намагається всіма можливими засобами й способами розколоти українське суспільство. Зокрема, нещодавно у мережі поширили діпфейк з Валерієм Залужним, який нібито закликає до перевороту.

Однак на російському телебаченні часом заговорюються настільки, що мимохіть видають самі себе. Так, один гість на шоу "Мєсто встрєчі" визнав, що насправді немає жодного розколу між політичним і військовим керівництвом України, передає 24 Канал.

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"Розколу-то немає. Є різні погляди на ситуацію. Зокрема, Офіс Зеленського коментує статтю Залужного в тому плані, що є "глухий кут", але це "глухий кут" і для Росії", – сказав гість.

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Ведучим шоу не сподобалась така позиція, тож вони почали його перебивати. Але щось знову пішло не так, і вже самі ведучі видали правду про політику своєї держави.

Так, Андрєй Норкін зазначив, що Росія застосовує тактику розколу проти України, з чим погодився гість.

"Ми увесь час намагаємось тут використати слово "розкол". Уся наша інформаційна політика тепер спрямована на те, щоб показати, що там буцімто розбіжності", – підсумував гість.

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