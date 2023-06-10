Росія випустила ракету Х-55, яка може нести ядерний боєзаряд: Жданов пояснив загрози
9 червня під час чергового масованого ракетного удару по Україні російська армія застосувала ракету Х-55, яка може нести ядерний заряд. Найбільш ймовірно, що у росіян просто закінчуються запаси новіших ракет.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Х-55 це радянська ракета, а її російська модернізація називається Х-555.
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Це вже друге застосування такої ракети
Якщо говорити про радянську розробку, то це вже друге застосування такої ракети. Перше було в січні цього року з імітацією ядерної бойової частини. Під час обстрілу 9 червня застосовувалась ракета з фугасною бойовою частиною, вагою понад 400 кілограмів.
Цей факт може свідчити, що ракети Х-555 закінчуються і, щоб продовжувати обстріли росіяни використовуватимуть радянські запаси Х-55,
– вважає Жданов.
Олег Жданов про використання Росією радянських ракет: дивитись відео
Будь-яка російська ракета може нести ядерний боєзаряд
Військовий експерт додав, що будь-яка ракета на стадії розробки проєктується з можливістю розміщення ядерного заряду. Осколково-фугасний заряд є лише другорядним для озброєння ракет.
"Є певний ризик, що будь-яка ракета може нести ядерний заряд. Для цього і існують спецслужби та розвідки, щоб відстежувати переміщення ядерних зарядів та не допустити їх раптового застосування", – зазначив Жданов.
Що відомо про останні російські ракетні обстріли
- Уночі 9 червня Росія спрямували по Україні 6 крилатих ракет Х-101/Х-55 та 16 ударних безпілотників ("Шахед" і "Ланцет"). Сили ППО знищили 4 ракети та 10 ударних дронів.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ракета Х-55 відіграє роль хибної цілі, щоб українська ППО по ній відпрацювала.
- У травні цього року уламки ракети Х-55 знайшли у Польщі, поблизу міста Бидгощ, що за 500 кілометрів від українського кордону.