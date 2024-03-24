Російська ракета в повітряному просторі Польщі: там пояснили, чому її не збили

Під час масованої російської атаки України, яку Росія здійснила вночі 24 березня, одна з ракет залетіла на територію Польщі. Польська сторона пояснила, чому не збили ворожу ракету, яка порушила її повітряний простір.

У Збройних силах Польщі заявили, що не ухвалювали рішення збити російську ракету, яка порушила повітряний простір країни зранку 24 березня. Польські військові кажуть, що знали, що вона не летітиме вглиб їхньої країни.

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Заява Польщі про російську ракету, яка перетнула повітряний простір країни

Речник Оперативного командування Яцек Горишевський на ранковій прес-конференції розповів подробиці порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, яке сталося під час масованої атаки України.

Він зазначив, що ракета увійшла в польський повітряний простір о 4:23 ранку та рухалася зі швидкістю майже 800 кілометрів за годину на висоті 400 метрів. Через 39 секунд вона вилетіла з території Польщі.

Весь час перебування в нашому просторі вона (ракета – 24 Канал), звісно, ​​перебувала під радіолокаційним спостереженням. Ми знали її траєкторію, напрямок. І ми очікували, що вона піде з нашого простору, і це сталося,

– сказав Горишевський.

За його словами, "безпека нашого повітряного простору була забезпечена максимальною мірою".

Він додав, що "не було жодного рішення, не було дозволу збити" цю ракету, оскільки військові знали, що вона не летіла вглиб території Польщі.

Крім цього, як зазначив речник командування, ця ракета пробула в просторі Польщі дуже короткий час і не була в радіусі дії наземної бойової зброї. Тому про збиття не йшлося.

Як відреагували в МЗС Польщі

Польське міністерство заявило, що вимагатиме від Росії пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору.

Там також закликали Росію "припинити терористичні атаки на жителів і територію України та припинити війну".

Висловлюємо співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким. Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів,

– резюмували у відомстві.

Ворожа російська ракета залетіла в небо Польщі