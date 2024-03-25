Російська ракета в країні НАТО: в Польщі назвали, якою буде відповідь на провокації

Ракета окупантів порушила повітряний простір Польщі 24 березня, пробувши там 39 секунд. Польську владу скритикували через те, що її відповідь була дуже млявою. Тож тепер країна вирішила вдатися до більш дієвих кроків.

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс упевнений, що російські ракети треба збивати. Інші дії агресор сприйме як заохочення.

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Як Польща відповість на російські провокації

Країна створить вертолітну базу Сухопутних військ у Свіднику – неподалік від аеропорту Любліна. Саме в Люблінському воєводстві в Польщу залетіла ракета.

Це інвестиція в люблінський аеропорт. Поява тут постійної вертолітної бази є величезним посиленням функціонування збройних сил. Східна Польща – це та частина країни, яка сьогодні заслуговує на загальну підтримку. Тут має бути постійна присутність союзних військ, але наша армія також має інвестувати в ці території. Сьогодні ми зміцнюємо цей безпековий і оборонний потенціал,

– сказав віцепрем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш.

Глава міноборони навів деталі: база буде розташована на площі в сто гектарів. Угоду про це уклало міністерство національної оборони та місцеве самоврядування.

"Відчуття захищеності та справжньої безпеки – це наш виклик. Робимо все, щоб кожен наш співвітчизник почувався в безпеці", – зазначив він.

Де розташований Свідник у Польщі: показуємо на карті

Від цього населеного пункту до кордону України менше ста кілометрів по прямій.

Як далеко Свідник від України / Скриншот 24 Каналу

Косіняк-Камиш додав: у суботу 23 березня обіцяв посилювати та будувати нові підрозділи на сході Польщі. Мовляв, ось і результат.

Момент підписання угоди він назвав символічним і стратегічним. Утім, варто сказати, що це поки декларація про наміри, адже базу тільки збираються створити.

Як планують використовувати базу у Свіднику:

там постійно дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ (до речі, їх модернізують);

можливо, там будуть навчатися військові льотчики;

можна буде "поєднати охоронну функцію, туристичну та економічну".

Чому російська ракета залетіла в Польщу

Це сталося ранком 24 березня під час масованої атаки, коли Росія била по різних містах України, зокрема й по західних регіонах.

Польща підняла літаки, що робить уже не вперше під час масованих атак. Але ракети ще не залітали в її повітряний простір.

Поляки пояснили: могли би збити ракету, але не стали цього робити. Мовляв, вони знали, що скоро агресор забере свою ракету з простору країни НАТО.