Російські бомбардувальники патрулюватимуть білоруський кордон

Російські та білоруські бомбардувальники будуть разом патрулювали авіапростір на кордоні Білорусі. Почали обльоти вже 10 листопада.

Уздовж білоруського кордону на західному та на північно-західному напрямі Збройні сили Білорусі наростили склад чергових сил протиповітряної оборони.

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Патрулювання вже почали

Так, 2 російські Ту-22М3 виконали патрулювання в повітряному просторі над Білоруссю. У білоруському міноборони зазначили, що тепер це відбуватиметься регулярно.

Це заходи адекватного реагування на ситуацію, що складається, як у повітрі, так і на землі,

– стверджують у міноборони.

Однак у міноборони Росії стверджують, що їхні літаки брали участь у перевірці єдиної регіональної системи ППО Союзної держави. Про регулярність нічого не казали.

Що цьому передувало