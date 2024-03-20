Смерті Путіна мало, треба зносити усі голови: інтерв'ю з легіоном "Свобода Росії"

Для того, аби скинути путінський режим, не достатньо смерті самого Владіміра Путіна. Російські добровольці вже працюють над тим, аби згуртувати навколо себе однодумців, які по-справжньому зможуть змінити Росію.

Про те, як дієво боротися з окупаційним російським режимом, якими зараз є результати військової операції у Курській та Бєлгородській областях, а також, які плани у російських добровольців у найближчому майбутньому – читайте в есклюзивному інтерв'ю заступника командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" для 24 Каналу.

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Путінська армія зазнала серйозних втрат

Російські добровольці заявили, що контролюють селище Горьківський Бєлгородської області. Ви показали відео із населеного пункту. Яка там зараз оперативна ситуація? Чи вдається вам просуватися далі?

Ми утримуємо звільнені території. На деяких ділянках просуваємося вперед і завдаємо масового вогневого ураження противнику. За тиждень боїв ми демілітаризували 1500 путінських силовиків, 27 осіб взяли в полон, знищили приблизно танкову роту, один артилерійський дивізіон та приблизно 30 одиниць легкої бронетехніки. Операція продовжується успішно.

Ми показуємо нашим співгромадянам те, що збройна боротьба з путінським режимом не лише можлива, а й те, що це єдиний дієвий метод боротьби з Путіним на відміну від кульок, ліхтариків та інших, скажімо так, мирних проявів протесту.

Хоча ми оцінили мужність наших співгромадян, які під час процедури так званих "виборів" лили в ящики зеленку, підпалювали бюлетені, підривали петарди та іншими способами демонстрували свою нелояльність до Путіна.

У телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" повідомляли, що російські добровольці знищили та пошкодили сотні одиниць ворожої техніки. Також ліквідовано понад 600 окупантів, ще майже 30 взято у полон. Станом на 19 березня, чи зросла кількість ліквідованих російських окупантів, взятих у полон та знищеної техніки?

Я перебуваю на фронті, працюю на своїй ділянці, вже тиждень у боях, тож у мене не завжди є оперативна свіжа інформація. Я думаю, що всі підсумки буде підбито після закінчення нашої операції. Вже офіційно ми повідомимо про військові підсумки. Тому що інформаційно-політичні підсумки, я думаю, перевершили навіть військові результати.

Ми показали усьому світу, що народи Росії не приймають Путіна. Ми показали всім, що вибори – це фарс, тому що вони проходили з порушенням і міжнародних законів, і російського законодавства. Путін проводив вибори на окупованих територіях, на території прикордонних областей, де йшли бойові дії, що заборонено та не дає можливості ні відвідин виборчих дільниць, ні підбиття підсумків.

Я думаю, що цей березень дуже чітко показав, що легітимність Путіна закінчилася. Він намалював собі неймовірний відсоток. Приблизно місяць тому в аналітичній статті я зазначив, що замість 76% на попередніх виборах – зараз він поставить 80 – 90%. Цей прогноз справдився, тому що 70% громадян Росії вже хочуть завершення війни. Питання у тому, якою ціною та на яких умовах. Але люди від війни втомились. Відповідно вони втомилися від президента, який пересидів, який цю війну їм нав'язав. Говорити у такій ситуації про 90% підтримки…

До речі, нагадаю, що 90% підтримки перед смертю мали Муаммар Каддафі (диктатор Лівії – 24 Канал), Саддам Хусейн (диктатор Іраку – 24 Канал) і Ніколае Чаушеску (диктатор Румунії – 24 Канал). Усі вони погано закінчили попри свої 90%.

Просування російських добровольців

Які населені пункти зараз контролюють добровольці, якщо говорити про Курську та Бєлгородську області?

Ми впевнено контролюємо Горьківський та Козинку. Противнику не вдається нас вибити попри те, що він використовує на території Росії такі ж методи ведення війни, як на території України. Тобто масований артилерійський вогонь, реактивні системи залпового вогню, застосування авіації.

Попри те, що там все ще перебувають громадяни Росії. Путіну все одно кого вбивати: українців чи росіян. Головне для нього – показати, що "ситуація під контролем", що його противники знищені.

Ми знаємо, що його улюблений метод – це політичне вбивство: когось застрелити, отруїти "Новачком", "згноїти" у в'язниці. З нами складніше, тому у нього поки нічого не виходить.

Вранці 19 березня ви опублікували фотографію з підписом "Хто ходить звільняти Росію зранку, той чинить мудро". Що це за танк і чи це трофейна техніка? Окрім того, що ви знищуєте техніку окупаційних військ, чи вдалося вам взяти якийсь трофей та вже використати зі свого боку?

Буду обережний в оцінках. Чому? Бо бої не маневрені, а позиційні. У таких боях дуже важко взяти велику кількість полонених та затрофеїти техніку. Ми бачили зараз із вами бойову машину піхоти БМП-2. Вона перебуває на озброєнні російської армії. Мені здається, вона вже ніколи не поїде.



БМП-2 російської армії / Телеграм-канал Легион "Свобода Росии"

Характер дій путінської армії

Ви нещодавно опублікували відео ранкового контакту із противником. Путінські війська намагалися зайти з тилу, але вам вдалося відбити цю атаку та вдарити у відповідь. Яку тактику зараз застосовує окупаційна армія, наскільки переважає? Які моменти вас найбільше здивували?

Чимось здивувати нас складно. У ворога чисельна перевага, він активно використовує артилерію, авіацію, FPV-дрони. Противник навчається, робить висновки, стає сильнішим. Ми це все чудово розуміємо. Але ми теж стаємо сильнішими, ростемо, отримуємо бойовий досвід. У цьому випадку маневр противника не вдався, нас оточити не вдалося.

У вас також опубліковали підтвердження того, що путінські війська облаштовують позиції поблизу житлових будинків. Скільки ви особисто бачили та чули таких історій, коли путінська армія прикривалася мирними жителями та знищувала будинки цивільних?

Всі ці історії ми прекрасно знаємо ще з 2014 року, коли це робили під час вторгнення Росії на Донбас. Зараз ми бачимо те саме. Я вже півтора року воюю, і все це спостерігав під час попередніх наших великих рейдів.

Їм зовсім не шкода ні мирне українське населення, ні громадян Росії. Все, що вони роблять – це максимально стараються прикриватися цивільними. Нічого по-справжньому військового та чесного від них не варто очікувати.

Увечері 18 березня легіон опублікував звернення із закликом до жителів Бєлгорода негайно покинути місто або знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу. Як зараз відбувається і чи взагалі є евакуація?

Потік бєлгородців, які хочуть покинути регіон, росте. Упродовж тижня майже кожну ніч ми відкривали "коридор" для виїзду цивільних, аби максимальна їхня кількість покинула регіон.

Звісно, ми не загарбники і не ті, хто знищує. Ми йдемо звільняти свою батьківщину, свій народ, який захопили в рабство. У цей час путінська орда, повторюсь, діє і на території Україні, і на території Росії однаковими методами: все змести, все знищити та змішати із землею.

Також розвідувальні сили легіону викривають злочини путінської Росії.

Хто воює проти добровольців

Хто ті окупанти, яких ви взяли у полон? Це елітні підрозділи, строковики, мобілізовані? Яка їхня подальша доля? Чи можемо ми говорити, що це обмінний фонд України, і всі, кого ви взяли в полон, ви потім передаєте на територію України?

Я зараз поки що такою інформацією не можу поділитися. Можу сказати, що в операції з боку путінського режиму бере участь "збірна солянка" із найрізноманітніших підрозділів.

Противник уже був змушений перекинути туди підрозділи 2-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення ГУ ГШ. Це елітний підрозділ, серйозні хлопці. Ми також не промах. Працюємо, воюємо.

Там є і загони "Шторм-Z", і місцева тероборона присутня, і звичайні строковики, які не повинні брати участь у бойових діях, але Путін їх використовує й у такий спосіб.

Під час попередньої операції ви пропонували губернатору Бєлгородської області Гладкову у якийсь спосіб взяти участь в обміні та вийти на переговори. Тоді він відмовився. Чи були зараз такі пропозиції Гладкову цього разу?

На цей раз він теж відмовився від діалогу. Треба розуміти, що він маріонетка в руках Путіна. Його цікавить лише можливість довше утримуватись у губернаторському кріслі та "набивати свої кишені" на спорудженні оборонних споруд та інших проєктів. Ні доля самих громадян Бєлгорода його не хвилює, ні доля полонених. Все, що його цікавить – це зберегти своє місце. От і все.

Російська опозиція має згуртуватися проти Путіна

Чи зверталися ви до російських окупантів на тлі операції у прикордонних областях, закликаючи їх здаватися у полон або приєднуватися до вас у боротьбі проти режиму Путіна? Чи є хтось з окупаційної армії, хто добровільно перейшов на ваш бік? Чи є, можливо, цивільні, які також вирішили боротися проти диктаторського режиму, лише зі зброєю в руках?

Взагалі природно, що багато солдатів, офіцерів російської армії намагаються уникати участі у війні. Багато хто їде за кордон, а якщо має таку можливість, переходить до нас. Ми маємо в рядах кадрових військових. Багато хто переходить лінію фронту мінними полями. Цивільні роблять те саме. Кількість цих людей постійно зростає.

Це третя така операція за останні 9 місяців. Кожна наша велика операція на території Росії викликає великий інформаційний сплеск, показує нашим співгромадянам, що збройний опір Путіну – це реально, можливо і що це, мабуть, єдиний метод, яким Путін можна усунути від влади. І рішучі люди приходять до нас.

Наприклад, ми маємо багато розчарованих прихильників загиблого Олексія Навального, які зрозуміли, що мирний протест, до якого Олексій закликав, не працює в тоталітарній системі. І ці люди зараз у наших лавах успішно борються зі зброєю в руках.

Ми постійно звертаємось до російської опозиції. Ми відкриті до співпраці. Ми закликаємо всю російську опозицію згуртуватися та об'єднатися, а не шукати розбіжності та роз'єднання.

Як долучитися до легіону

Чи є у вас є чат-бот, куди можуть звернутися охочі, які хочуть боротися проти путінського режиму. Як проходять перевірку ці добровольці? Чи були випадки, коли путінські спецслужби хотіли заслати агентів до вас?

Дуже важливо переходити на офіційний чат-бот легіону. Бо ФСБшники створюють десятки підставних каналів. Люди передають свої дані. Їх арештовують, і потім на російському телебаченню показують, як вони зловили "українських шпигунів".

Тому дуже обережно переходьте на офіційний сайт легіону. Відправляйте інформацію у чат-бот. Можете не хвилюватися – інформація зберігається на окремих захищених серверах. Далі вона нікуди не потрапляє.

Після цього йде спілкування, передача певної інформації, відповіді на запитання. Про всі процедури не розповідатиму. Але ворогу ще не вдалося інфільтруватися в наші ряди шпигунів. Ми стараємося. Наша служба безпеки добре працює.

Форум у Києві на підтримку російських добровольців

У Києві 17 березня провели перший Форум про підтримку російських добровольців. Під час форуму всі учасники підписали спільний меморандум про підтримку. Ви можете сказати трохи більше про цей форум?

Це був дуже важливий, цікавий захід. Представники Форуму "Свобода Росії" відвідали російських добровольців і підписали меморандум про надання всебічної інформаційної та фінансової підтримки. Усе для того, щоб підрозділи російських добровольців зростали, ставали сильнішими і призвели до "демонтажу" путінського режиму.

Це великий крок насправді. Це початок, на мою думку, великого політичного об'єднання навколо російських добровольців.

Форум підтримки російських добровольців у Києві / Фото з фейсбука Олексія Барановського

Там були присутні Марк Фейгін, Іван Тютрін, Ілля Пономарьов, інші представники Росії. Вони потихеньку повертаються до нас обличчям, чують наш голос. Вони розуміють, що ми не якась маргінальна група, а такі ж співвітчизники з нормальними політичними поглядами, з розумінням того, яке майбутнє має бути в нашій країні. І ми зараз усі разом перебуваємо у процесі пошуку, становлення, оформлення наших політичних ідей. Я думаю, що об'єднання опозиції та об'єднання опозиції озброєної не за горами.

Демілітаризація прикордоння Росії продовжиться

До форуму віртуально долучився керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він заявив, що російські добровольчі формування перебувають у кооперації з Україною. Втім ці підрозділи росіян діють автономно.

Заявлене завдання-мінімум добровольців – зірвати проведення так званих "виборів" у прикордонних районах Росії. Як гадаєте, вам це вдалося? І яке завдання-максимум у вас зараз?

Звісно, ми показали, що вибори – це фарс, і що громадяни Росії зі зброєю в руках боротимуся з режимом.

Найближчим часом ми продовжуватимемо деміліратизацію прикордонних областей Росії. Ми сковуємо сили ворога, змушуємо його щонайменше не перекидати резерви на інші ділянки фронту, знижуємо боєздатність. Думаю, що ще не один день триватиме наша операція.

Зрештою ми побачимо втрати путінських військ, політичні результати. Думаю, що вони будуть. "Полетять голови", будуть перестановки тощо. Все це не додасть путінській військовій системі стійкості.

Що буде з Росією після смерті Путіна

На тлі успішного рейду російських добровольців найбільшого збитку зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберегти під контролем ситуацію в країні. Але, на жаль, відсоток його підтримки досі великий. Чому, на вашу думку, багато росіян досі не розуміють, що відбувається насправді?

Путін намалював результати виборів. Навіть з урахуванням рабів-бюджетників, яких туди зігнали, він точно не набрав навіть 40% голосів. Все інше – це масовані вкиди та фальсифікації. Є об'єктивні результати виборів з ділянок зі сфотографованими результатами виборчих комісій. Не так давно бачив, що в Белграді за Путіна проголосувало менш ніж 14%. От і результат вам.

В одному з інтерв'ю ви казали, що Путін зачистив весь політичний простір навколо себе та зібрав в оточенні людей, які не мають сили волі, сміливості та розуму висловити йому в обличчя всі його недоліки щодо способу правління. Тож коли Путін помре або його вб'ють, як ви думаєте, щось зміниться в Росії?

Якщо персонально Путін помре, то мало що зміниться. Потрібно зносити всю путінську систему. Але, можлива ситуація, в якій еліти відречуться від нього і шукатимуть для себе індульгенцію. Це можливо.

Але все ж демонтаж путінської системи має бути повним. Вона вся порочна, побудована на тотальній брехні та пропаганді. Стабільність в Росії збудована на обмані.

Путін потроху відбирав свободу та права у громадян. Спочатку він обміняв свободу на ситість, хоча ця ситість відносна. Рівень життя у Росії значно нижчий, ніж у цивілізованих країнах. Потім він відібрав людей і ситість. А зараз він забирає у них безпеку. Тобто він не гарантує їм життя. Це результат його нікчемного правління.

Владімір Путін / Фото Getty Images

Привести найбагатшу країну світу з величезними природніми ресурсами, з людьми, які готові працювати, до такого позору і таких злочинів – це треба постаратися. Він схожий на царя Мідаса, який все, що чіпав, перетворював на золото. Але Путін дещо з іншої опери, з іншою валізкою.

Ми все зробимо. У нас все вийде. Ми знесемо цю прокляту систему; допоможемо народу України відновити територіальну цілісність. Допоможемо відновити все, що ми зруйнували. Це на нашій совісті. І будемо будувати свою країну.

У нас проблеми на сотні років, у нас поле незробленої роботи. Але у нас все вийде.

У 2020 році ЦРУ уразило дві машини, які виїжджали з аеропорту в Багдаді. В одній із них перебував іранський генерал Сулеймані. Його американці вважають винним у смертях солдатів США на Близькому Сході. На початку серпня 2022 року дрони ЦРУ завдали кілька смертельних ударів по кабульському пентхаусу лідера Аль-Каїди. Що ви думаєте про можливості ліквідації Путіна? Розуміємо, що можуть бути двійники. Але чому він досі живий?

Тому що Захід є консервативним. Захід боїться нестабільності. Путіна, яким би він не був страшним, можна спрогнозувати. Зрозуміло, що Захід прораховує кілька сценаріїв Росії без Путіна.

Але на його ліквідацію Захід, звісно, не піде. Знесення путінського режиму – це діло самих громадян Росії. І ми цим займаємося.