Скандал з Польщею та "криза" в Києві: росіяни готують кампанію з дискредитації Зеленського

Росія намагається "вкидати" в український інформаційний простір свої наративи. Зокрема, стало відомо про майбутню кампанію із дискредитації чинної влади України.

Керівник Офісу Президента повідомив, що росіяни готують інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація Володимира Зеленського та команди за кордоном. За його словами, поширювати ці тези планують в медіа, а також використовуватимуть ботоферми.

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Говоритимуть по "зернову" суперечку та узурпацію влади

У своїй кампанії росіяни будуть використовувати кілька тем. Серед них:

президентські вибори в Росії, які продемонструють тверду підтримку Путіна російським суспільством. Ворог наполягатиме, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт;

скандал між керівництвом Польщі та України, який нібито доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. Стверджуватимуть, що все ґрунтується на бажанні використовувати Україну як "військовий таран" проти Росії;

узурпація влади та скасування виборів;

пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що мати справу зі стабільною Росією, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським.

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У Кремлі також працюють над пропагандою у США та Європі. Там ширять проросійські та антиукраїнські меседжі. На цьому наголошують оглядачі з західних ЗМІ, посилаючись на розсекречений аналіз американської розвідки. Вони зазначають, що Росія активізує свої зусилля, щоб поширювати у США та Європі вигідні для неї меседжі.

Росіяни поширюють брехню, що Волинську обласну психлікарню та Волинський медичний центр терапії залежностей об'єднають, а 33 медиків відправлять на фронт. Вони додали, що очільнику психлікарні уже видали повістку. Насправді ж медичний персонал обох лікарень не планують звільняти, також не йдеться про їх мобілізацію до 14 ОМБр чи будь-якого іншого підрозділу. Рішення про реорганізацію закладу Волинська обласна рада ухвалила ще до повномасштабного вторгнення.

Російська пропаганда продовжує звинувачувати Збройні Сили в тому, до чого насправді вдаються путінські вояки. Зокрема, Кремль поширює брехливий наратив, що нібито Україна проводить розмінування "живою силою". Натомість аналітики запевняють, що наша держава використовує діаметрально протилежну тактику до тої, у якій нас звинувачують ворожі пропагандисти. Власне, через це якраз-таки затягнувся контрнаступ.

В умовах війни потрібно довіряти тільки перевіреним джерелам, адже ворог прагне вплинути на наш інформаційний простір.