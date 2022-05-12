Російські командири хворі й невиліковні, – Зеленський про удари ворога по школах та лікарнях

Президент Володимир Зеленський прокоментував атаки росіян, які спрямовані на школи та лікарні. Він підкреслив, що командири ворога хворі й невиліковні.

Адже саме вони віддають накази чинити ці злочини. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави за 12 травня.

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Росіяни ховають правду за обстрілами

Володимир Зеленський зазначив, що російська держава вже в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Проте все ж сказав, що не розуміє, яких бойових цілей можна досягти знищенням українських шкіл.

Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми все відновимо,

– сказав глава держави.

Він зазначив, що російська стратегічна поразка вже очевидна всьому світові. Проте в Росії поки немає сміливості це визнати. Тому й ворог намагається сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

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