Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ексклюзивному інтерв'ю для YouTube-проєкту 24 Каналу проаналізував наслідки удару по російському аеродрому "Саваслейка" та перспективи винищувачів Gripen в Україні. Також експерт пояснив, чому КНДР раптово призупинила військову допомогу Росії.

Українські сили дістають російську авіацію на віддалених аеродромах, уражають нафтову інфраструктуру та послаблюють військову присутність на морі. Водночас на полі бою можуть з'явитися нові фактори, здатні змінити ситуацію, – зокрема, шведські винищувачі Gripen, які мають суттєво ускладнити російській авіації застосування керованих авіабомб. Не менш важливим є розвиток українського озброєння. Застосування лазерної системи "Блиск" проти реактивного "Шахеда" стало показовим кроком у розвитку технологій, які ще донедавна здавалися радше зброєю майбутнього. А тим часом військова співпраця Москви з Пхеньяном, схоже, може зіткнутися з новими обмеженнями. В інтерв'ю для 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів про те, які російські літаки могли бути знищені під час удару по аеродрому Саваслейка, чому поява Gripen здатна змінити правила повітряної боротьби та що стоїть за можливою паузою у військовій допомозі КНДР.

Удар по "Саваслейці": які російські літаки могли знищити і чому це важливо

Розпочнімо з аеродрому Саваслейка. За попередньою інформацією, мінус 3 МіГа і мінус 2 Су. Тобто це мінус ракетоносії "Кинджалів" і мінус винищувачі, які запускають КАБи.

Тут дуже цікаво, що було вражено: МіГ-31К чи МіГ-31БМ. БМ – це перехоплювач, з якого зробили потім МіГ-31К, який запускає по нас "Кинджали".

Але ж росіяни останнім часом "Кинджалами" майже не користуються і вони взагалі зняли їх з виробництва. А "Кинджал" – це ракета, яка фактично є "Іскандер-М", тільки вона іншого базування.

Вона стартує з літака, з висоти, з конкретної швидкості, запускається по досить специфічній траєкторії. Тобто пілот не може там натиснути кнопочку і воно собі полетіло. Він повинен розігнати літак по конкретній траєкторії і потім пустити цю ракету. Але виявилось, що вони не досить ефективні.

Те, що стосується відстані до аеродрому. Відстань там десь близько 700 кілометрів. Не виключаю, що там були крилаті ракети, ті ж самі "Нептуни", а може там була і "Фламінго". Було ураження п'яти літаків, які не змогли піднятися в повітря, попри те, що вони розраховані на швидкий підйом, тож не виключаю, що там були наші крилаті ракети, яких не побачили.

Щодо ситуації з Су-34. Це бомбардувальники, які несуть КАБи і б'ють по нашій території. Зараз вся російська авіація якомога далі відкотилася, тому що на дистанціях 100, 150, 300 кілометрів ми вже їх дістаємо.

Повне інтерв'ю з Костянтином Криволапом: дивіться відео

Росіяни відкотилися за 550, 600, 700 кілометрів. Цієї відстані їм не вистачає для того, щоб спокійно прилетіти до території України і скинути КАБи за 40 – 50 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

Тому їм треба десь по дорозі трохи "присісти". Вони присіли в Борисоглєбську, там кілька днів були, і там ми теж серйозно вразили кількість цих літаків. Там було чотири точно і два під питанням.

Тому знищення оцих бомбардувальників – це суттєва втрата для росіян. Загалом проти нас у росіян є орієнтовно 120 – 130 літаків Су-34. Якщо одразу фактично 1,5% ми знищили, і до цього знищували, то це серйозні втрати.

Але головне все ж таки – це МіГ-31К або МіГ-31БМ. Треба повернутись до технічних особливостей. "Кинджал" летить по аеробалістичній траєкторії. Коли він підлітає до місця ураження, йому треба перегорнутися, знизити швидкість і зорієнтуватися, щоб вертикально впасти.

І в цей момент включається наша чудова система РЕБ під назвою "Ліма". Всі ці "Кинджали" починають розуміти, що вони "знаходяться десь в районі столиці Перу, Ліма". Інколи бували ситуації, коли ці ракети вибухали прямо в повітрі. Тому росіяни фактично зняли з виробництва "Кинджали" і передали всю електроніку на виробництво "Іскандер-М".

Виникає питання: якщо били по МіГ-31К, а вони не використовуються, то який в цьому військовий сенс? У мене є підозра, що удари були завдані саме по винищувачу МіГ-31БМ. Це винищувачі-перехоплювачі. Саме за допомогою таких винищувачів росіяни, які панічно бояться ракет "Фламінго", перехоплюють їх у великій кількості.

Тому я не виключаю, що саме ці літаки були там для того, щоб знищувати наші "Фламінго".

Gripen для України: як винищувачі можуть зірвати пуски КАБів

Україна має отримати з початку нового року Gripen. Вони здатні вражати "сушки", які б'ють КАБами по прифронтових регіонах. Наскільки це може допомогти закрити хоча б частину прифронтових областей: Сумщину, Харківщину, південні регіони?

Винищувач Gripen має на своєму озброєнні ракету Meteor. Вона, на відміну від всіх інших ракет "повітря-повітря", має прямоточний реактивний двигун. Це дозволяє їй розганятися зі швидкістю близько чотирьох махів і до того моменту, поки не буде вироблено все паливо, тримати таку швидкість.

Ця ракета досить складна і дорога, але від неї фактично неможливо піти. Якщо вона вже захопила ціль, ніякі протиракетні маневри не допоможуть.

Ракета може наводитися як за допомогою літака, який її несе, так і за допомогою літака Saab 340 дальнього радіолокаційного виявлення. Коли росіяни будуть знати, що десь є патрулювання літаків Saab та Gripen з ракетами Meteor, то навіть можна не пускати ракети.

На такій відстані росіяни запускати КАБи будуть дуже ризиковано. Навіть прикриття літаками Су-35С чи Су-30СМ не матиме значення. Для пілотів це буде політ в один бік.

Тому я очікую, що коли вони з'являться, можливості росіян стосовно запуску по нам КАБів будуть значно меншими. Росіяни, звичайно, готуються до цього, будуть проводити спеціальні операції, щоб зберегти можливість закидати нас КАБами. Але я думаю, що ми це все подолаємо.

А щодо пілотів, хто може літати на Gripen? Наші літають на МіГах, на F-16. Це щось близьке чи зовсім інша історія, на яку потрібно перевчатися?

У нас була команда, яка літала на Gripen ще раніше, ніж з'явилися у нас F-16. Коли з'явилася домовленість зі шведами, наша команда туди одразу поїхала. У нас є підготовлені пілоти, які можуть літати на цих літаках.

Щодо обслуговування, то воно значно простіший, ніж F-16. Єдине, що якщо щось сталося з Gripen, то треба літати на завод. Але ми також літаємо на завод щодо F-16, коли там проходить вже 1000 годин і треба на "медогляд".

Українська лазерна зброя "Блиск": що означає знищення реактивного "Шахеда"

Ми почали збивати безпілотники досить успішно і вперше застосували лазерну зброю, яка вдарила конкретно по реактивному "Шахеду" і знищила його. Наскільки це хороша історія з розвитком технологій і з поглядом в майбутнє?

Десь роки два тому показували, як використовують українську лазерну систему "Тризуб". Тоді казали, що вона працює. Залишилось складне питання – це супровід цілі.

Для того, щоб ціль знищити, треба якийсь час, щоб в досить вузькій точці знаходився промінь від лазера. Судячи з усього, це питання розв'язали. Випробування показали, що установка "Блиск" здатна це робити.

Спершу вважалося, що треба мати 50 кВт, і ці установки з'являлися насамперед на кораблях, де є потужна енергетична установка. Потім вирішили перейти на 100 кВт.

Однак основна проблема лазерної зброї – це погода. Неможливо використовувати її, коли хмарність чи йде дощ.

Основними розробниками були ізраїльські компанії та американці. Спочатку було десь п'ять країн, які тримали ці технології. Тепер там з'явилася ще й Україна. З'явилися розробки до 10 кВт – це невеликі лазери, які можна ставити на бронемашини, роботизовані комплекси і на пікапи.

Наш "Блиск" може уражати до кілометра, але головне там – софт, система підвісу і фіксування променя. Якщо є прозора атмосфера, немає диму чи інших завад, то система працює.

Ми швидко використали напрацювання з радянських часів, запустили їх і ввійшли в число країн, які мають власну лазерну зброю. Це фантастично, попри те, що ми знаходимось у війні.

"Поки в Росії хизуються": чому КНДР пригальмувала допомогу Москві

Північна Корея поки що зупиняє військову допомогу для Росії, зокрема постачання балістики і зменшує кількість людського ресурсу. Нібито причиною стала заява Лаврова про те, що Росія може помирити Північну і Південну Корею. Але здається, що без Китаю тут не обійшлося, що це такий привіт від Сі Цзіньпіна Путіну?

Я згоден з вами, це дуже на це схоже. Сі Цзіньпін ніколи нічого не казав про ядерну зброю, а тут заявляє, що її треба знищити. При тому, що Китай активно нарощує свій ядерний потенціал.

У Росії ж зараз хочуть показати, які вони серйозні хлопці. Десь в Підмосков'ї бродить якийсь супутник, який вони хочуть запустити як ядерну зброю на орбіту.

Його ніхто не бачив, але він десь є. І тут вони кажуть, що будуть приймати активну участь в перемовинах між Північною і Південною Кореєю.

Тут і південні, і північні корейці подивилися на це і питають пана Сі: "Що нам з цим робити? Та їхні ракети не давайте, тим більше, що сухогрузи в Середземному морі знищують. Артилерійські снаряди теж не відправляйте. Ну і солдатів навіщо туди відправляти. Ми таку кількість досить швидко за тиждень можемо анігілювати".

"Ми свого доб'ємся": якими можуть бути наступні кроки Сил оборони

Як ви бачите все те, що ми проговорили, наскільки це зараз може покращити ситуацію на фронті для України?

Кожна невеличка подія сама по собі може бути не такою значною, але вона діє спільно. От ми б'ємо по НПЗ, щоб зупинити всю цю нафтову галузь. Крим і Чорне море перекрили стосовно нафти. Вони кинулися в Балтику, влупили по Усть-Лузі. Я очікую скоро удар по Приморську. Наші дрони залетіли в Балтійськ, перевірили, як вони там живуть.

Тепер я не буду здивований, якщо там з'являться наші безекіпажні катери. Вже "Спарту" приговорили, "Ангару" в Середземному морі, в Бенгазі приговорили корвет. Це гордість Путіна була. Йому фактично за один тиждень влупили по двом таким скрєпам. Вдарили по корвету, вдарили по Кримському мосту.

Воно все потроху призводить до того, що спроможності падають. У нас немає такої потужності, щоб ми взагалі все паралізували. А от потроху ми свого доб'ємося, що росіяни не зможуть воювати. Воювати ж треба чимось, а оце "чимось" ми постійно вибиваємо.