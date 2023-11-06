Наростили запас зброї промацування: якими можуть бути атаки по Україні взимку

Крім крилатих ракет, російські окупанти також накопичили багато "Шахедів". Ворог може використовувати безпілотники, щоб промацувати маршрути ударів.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що торік таких масованих дронових атак не було. За його словами, у цьому полягає головна відмінність між ударами минулого і цього року.

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"Вони наростили доволі великий потенціал у частині "Шахедів". А це зброя промацування потенційної траєкторії, по якій потім проходить крилата ракета", – зазначив Черник.

З погляду цілепокладання, "Шахед" має ті самі принципи, що й крилата ракета. Отже, якщо до того чи того об'єкта доходить дрон, то ракета з важчою бойовою частиною також має на це шанс.

Росіяни знову битимуть по критичній інфраструктурі

Представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що цього року російські атаки будуть "не такими примітивними", як торік.

"Я думаю, що в частині "банку цілей" буде все те саме", – вважає Черник.

Так, росіяни обиратимуть найбільш, з їхнього боку, болісні об'єкти критичної інфраструктури. Ідеться про передусім усе, що стосується енергетики та тепла.

Російські удари по Україні: останні новини

Окупанти змогли наростити кількість ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Їхні запаси становлять близько 870 штук.

Ворог може почати активні обстріли з настанням холодів. Тоді буде більше навантаження на енергосистему, а тому критичніші її пошкодження.

На жаль, Україні бракує засобів протиповітряної оборони. Партнери надали широку номенклатуру ЗРК, однак їхньої кількості замало для щільного захисту від російських ударів.