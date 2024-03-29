Ракетні атаки Росії на енергосистему: Світан оцінив загрозу для АЕС

Росіяни не припиняють обстрілювати території України. Зокрема, цілять по об'єктах енергетики.

Так, у ніч на 29 березня Повітряні сили збили понад пів сотні "Шахедів" та понад два десятки ракет. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив тактику окупантів.

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Росіяни б'ють по енергетиці

Основна ціль ворога – критичні об'єкти, які забезпечують життєздатність держави, зауважив Світан. В тому числі одне із завдань – знищення телекомунікаційних механізмів. Це може бути розраховано на внутрішню російську аудиторію.

"Загалом цілі зрозумілі. Є інформація, що 50% електростанцій було пошкоджено через останні удари (компанія ДТЕК втратила половину генерації через обстріли – 24 Канал). Електростанції є балансуючими потужностями. Або мають бути такими. Бо основні генеруючі – атомні станції. Тому можливі провокації в тому числі на атомних станціях", – припустив військовий експерт.

Утім, планування ударів по атомних станціях Путіним викличе невдоволення світової спільноти. І навряд чи диктатор захоче отримати удари у відповідь по своїх об'єктах.

"Тому я думаю, що від ударів по атомній генерації він утримається", – припустив Світан.

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