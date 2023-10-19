Виявився колишнім зеком: бійці "Сталевого кордону" полонили командира підрозділу "Чорна мамба"
Джерело:Державна прикордонна служба України
Українські захисники продовжують потужно вести штурми і брати у полон російських загарбників. Так, днями було взято командира підрозділу "Чорна мамба".
Окупанта в полон взяли бійці "Сталевого кордону". Це сталося на Лиманському напрямку.
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У полон України потрапив командир підрозділу "Чорна мамба"
Так, бійці "Сталевого кордону" взяли в полон командира відділення підрозділу "Чорна мамба". 38-річного російського терориста захопили під час штурмових дій на Лиманському напрямку.
Загарбник виявився колишнім зеком. За його словами, у їхньому підрозділі морально-психологічний стан критично низький, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей.
Окупант, який потрапив у полон / фото ДПСУ
Командира окупантів взяли у полон / фото ДПСУ
Росіяни потрапляють в український полон
- Нагадаємо, що нещодавно третя штурмова бригада, яка воює біля Бахмута, поділилася кадрами захоплення у полон пораненого російського майора. ЗСУ полонили майора командира добровольчого батальйону "Алга".
- Українські військові із бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" взяли у полон російських солдатів, коли штурмували ворожі позиції. Серед полонених був і командир військового формування армії Росії.
- Також ЗСУ взяли у полон колишнього очільника російського міста Чайковське. Олексія Третьякова піймали поблизу Кліщіївки.
- А нещодавно окупант Плахотьков Євгєній потрапив у полон до українських захисників і поскаржився на військове командування. Він заявив, що навіть хотів накласти на себе руки.