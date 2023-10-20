"Редут", "Андріївський хрест" і не тільки: чи протистоятимуть російські ПВК одна одній

У Росії дедалі більше приватних військових компаній. Так, навіть російська православна церква створила свою ПВК під назвою "Андріївський хрест".

Засновниця фонду "Русь сідящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що це ще не остання дивина, яку ми побачимо.

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"Я думаю, що ми побачимо ще дуже багато всього дивного на цьому світі. Дуже близький момент, коли побачимо на фронтах і подобу "Гітлер'югенд"", – зазначила Романова.

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На яку ПВК у Росії зробили ставку

Натепер найвпливовішою приватною військовою компанією в Росії вважають "Редут", яку дедалі частіше згадують у контексті спецслужб, зокрема ГРУ. Мабуть, це пов'язано не лише зі збільшенням цієї ПВК, а й накачуванням її грошима – і державними, і олігархів.

Саме ПВК "Редут" заміняє "Вагнера" в Африці. Адже цілковито зрозуміло, що є певні "делікатні" речі, які не може робити армія. Наприклад, охороняти алмазні й золоті копальні або бути особистими охоронцями президента Малі,

– сказала Романова.

Наразі про протистояння ПВК "Редут" з міноборони Росії не йдеться, адже найманців курує Юнус-Бек Євкуров – один із заступників міністра оборони.

Однак невідомо, що буде далі. Можливо "Редут" повторить долю вагнерівців.

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