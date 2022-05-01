Російські танки впритул обстрілюють будинки у Маріуполі: моторошне відео

Російські окупанти чинять справжні звірства в Маріуполі. Зокрема, захисники міста опублікували відео, на якому видно, як танк загарбників впритул розстрілює житловий будинок.

Попри те, що в Маріуполі вже майже не залишилося цілих будівель, окупанти продовжують стирати місто з лиця землі. Вони застосовують усе, що мають – авіацію, артилерію, танки тощо.

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Загарбники впритул обстрілюють житлові будинки

Бійці полку "Азов", які наразі героїчно захищають Маріуполь від російських окупантів, опублікували відео чергових звірств ворогів.

На цьому відео – наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста,

– зауважили захисники.

На відео видно, як російський танк впритул обстрілює багатоповерхівку, у якій вже і без того вибиті усі вікна внаслідок попередніх артилерійських чи авіаційних обстрілів. Ймовірно, окупанти роблять це для того, аби вбити людей, які можуть перебувати на нижніх поверхах.

Дивіться відео, як окупанти впритул обстрілюють будинок в Маріуполі:

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